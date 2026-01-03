Las reacciones al bombardeo de Venezuela en el mundo

Los informes sobre los ataques de Estados Unidos a Venezuela en las últimas horas han suscitado diferentes reacciones en los principales mandatarios internacionales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido uno de los primeros líderes en manifestarse. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, ha escrito en su cuenta X a las dos de la madrugada (ocho de la mañana en la España peninsular).

A continuación, ha emitido un comunicado más amplio en el que subraya el rechazo del Gobierno colombiano a cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil, así como el “compromiso irrestricto” de su país con los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Petro ha llamado a la preservación de la paz regional, y ha hecho una petición urgente a la desescalada, “exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada”, ha concluido.

Militares custodian las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, este sábado. MIGUEL GUTIERREZ (EFE)

Desde Argentina, el presidente Javier Milei ha celebrado el ataque estadounidense y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro con un mensaje en X en el que, escuetamente, escribe: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”. El mensaje adjunta un enlace del medio Infobae en el que se anuncia la captura del líder chavista.

Evo Morales, presidente de Bolivia, también ha publicado en X un mensaje de condena. “Repudiamos con total contundencia el bombardeo de EE UU contra Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!”, ha escrito.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, ha pedido de manera “urgente” la reacción de la comunidad internacional contra el “ataque criminal” de EE UU a Venezuela. “Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!”, ha publicado en su cuenta de X.

En España, el Gobierno ha confirmado un “ataque aéreo” sobre Caracas y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, hablara ya con el embajador de España en el país americano. Fuentes del Ejecutivo español han afirmado también que se está recabando toda la información sobre las explosiones.

La Embajada de Rusia en Venezuela ha informado por su parte de que sus dependencias no se han visto afectadas por los ataques y afirma que mantiene contacto con las autoridades venezolanas, en lo que constituye la primera reacción de Moscú. “El barrio, donde se encuentra la Embajada y las zonas adyacentes no fueron atacadas”, ha señalado el embajador Serguéi Melik-Bagdasárov, citado por agencias rusas. Melik-Bagdasárov ha agregado que los empleados de la legación continúan sus labores.

También dos senadores del país han condenado los ataques de Washington y han urgido a la comunidad internacional a reaccionar. Mientras, el medio independiente Insider asegura que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha acudido al Kremlin para abordar los acontecimientos en una serie de reuniones a puerta cerrada, informa Efe.

Un vehículo militar cerca del Palacio Presidencial de Venezuela tras varias detonaciones y explosiones en Caracas, este sábado. MIGUEL GUTIERREZ (EFE)

Antes de estos ataques, Rusia denunció la presencia y acciones militares de Estados Unidos en el Caribe como una amenaza a la paz y estabilidad regional, subrayando que tales operaciones violan la soberanía de Venezuela y el derecho internacional.

Irán, aliado de Venezuela, ha condenado también el ataque estadounidense sobre Caracas, como una “flagrante violación de su soberanía nacional y su integridad territorial”. El Ministerio de Exteriores iraní ha llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a “actuar de inmediato para detener esta agresión ilegal” y para que los responsables de ella rindan cuentas.

Italia ha ofrecido a sus ciudadanos en Venezuela su red diplomática para emergencias y les ha recomendado no salir de casa y mantener prudencia. “Sigo con nuestra representación diplomática en Caracas la situación con particular atención a la comunidad italiana. La primera ministra Giorgia Meloni está constantemente informada. La Unidad de Crisis del Ministerio está operativa”, ha escrito en la red social X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani. El embajador italiano en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha pedido cautela a la ciudadanía en el país caribeño, donde residen alrededor de 160.000 personas con nacionalidad italiana, la mayoría con la doble nacionalidad por tener antepasados italianos.