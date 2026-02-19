Las economías de la OCDE crecieron un 1,7% en 2025 pese a la guerra comercial

La economía de los países más desarrollados cerró 2025 con un balance de claroscuros, en un entorno global marcado por tensiones comerciales e incertidumbre política. Según las cifras provisionales publicadas este jueves por la OCDE, el producto interior bruto (PIB) de los 38 países que componen la organización registró un avance del 1,7% en el año, pese a verse ralentizado ligeramente al 0,3% en el cuarto trimestre, una décima menos que el periodo anterior.

El dato anual supone un repunte muy superior al 1,2% de 2024 y al 1,1% de 2023, con una moderada recuperación tras años de crecimiento anémico. Este avance se produce en un contexto global donde la expansión económica mundial también muestra señales de fatiga. Los informes semestrales del organismo han anticipado que el crecimiento global se estabilizó alrededor del 3,2% en 2025, tras varias revisiones a la baja en el año debido a la persistencia de barreras comerciales —agravadas con la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— y condiciones financieras más estrictas que han frenado la inversión y el comercio internacional.

El panorama mundial estuvo condicionado por tensiones comerciales sostenidas, ajustes en las cadenas de suministros y un entorno de política monetaria cautelosa. En varios países desarrollados, el crecimiento empresarial continuó siendo débil, con una inversión empresarial menor que en periodos anteriores, un factor que la OCDE ha identificado como una amenaza para la sostenibilidad del crecimiento económico a medio plazo. De ahí que en sus últimas previsiones, el organismo hiciera un llamamiento para que los mercados se mantengan abiertos y no se detengan los flujos comerciales internacionales.

Estos tropezones en materia económica se dejaron sentir con mayor fuerza en el cierre de año, según constatan las estadísticas publicadas este jueves. De los 24 países con datos disponibles para el cuarto trimestre, solo diez aceleraron su crecimiento frente al periodo anterior, cinco registraron contracciones y siete vieron cómo su dinamismo se atenuaba. La buena noticia es que, a diferencia de 2024, cuando siete economías cerraron con tasas negativas, en 2025 todos los países de la OCDE con datos disponibles terminaron el año con crecimiento del PIB, un signo de que la desaceleración global fue menos severa de lo temido por los analistas.

En el contexto regional, la Unión Europea y la zona euro mostraron una trayectoria de convergencia en el tramo final del año, ambas con un crecimiento del 0,3% en el cuarto trimestre. Para el conjunto de la Unión, este dato supuso una ligera desaceleración frente al 0,4% alcanzado en el tercer trimestre, mientras que la zona euro logró mantener su ritmo de expansión estable en comparación con el periodo anterior. A pesar de este leve enfriamiento trimestral, el balance anual confirma una recuperación sólida de la actividad en el Viejo Continente. La zona euro ha crecido un 1,5% respecto a 2024 y en el conjunto de la Unión Europea, un 1,6%. España ha sido clave en este buen desempeño, al registrar un avance del PIB del 0,8% en el último trimestre del año, gracias al empuje del consumo y la inversión. Esto ha permitido que la economía nacional creciera en 2025 un 2,8% interanual, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dentro del club de las grandes economías (G-7), la evolución también fue desigual. Alemania e Italia destacaron en el tramo final del año, con un crecimiento trimestral del 0,3%, impulsado por un repunte del consumo interno tanto de hogares como del sector público. En Italia, también la inversión privada aportó un impulso adicional al dinamismo económico. Por el contrario, Francia frenó su ritmo hasta el 0,2% en el cuarto trimestre, en buena medida porque muchas empresas vendieron mercancía acumulada en almacenes en lugar de aumentar la producción, lo que restó impulso a la actividad. Canadá fue la economía con peor desempeño entre las potencias, con una contracción del 0,1% tras un trimestre anterior sólido.

Japón, que había mostrado signos de contracción en el tercer trimestre, volvió a terreno positivo con un avance del 0,1% impulsado por la inversión, mientras que el Reino Unido apenas creció un 0,1% por segundo trimestre consecutivo. Los datos de Estados Unidos para el último trimestre no estaban completos al cierre del informe, pero diversos economistas encuestados por Bloomberg prevén una desaceleración del PIB en el cuarto trimestre que, pese a todo, seguiría resistiendo a las trabas arancelarias de Trump.