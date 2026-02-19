El Gobierno mexicano anuncia su tercera incautación de cocaína en una semana

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informa de la detención de tres personas y el aseguramiento de cuatro toneladas de cocaína que eran transportadas en un semisumergible cerca de Colima

Un nuevo golpe al crimen organizado ha sido anunciado este jueves. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha informado de la incautación en Colima de 179 bultos, lo que equivale a alrededor de cuatro toneladas de cocaína. En la operación, que contó con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), también se detuvo a tres personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades para la determinación de su situación jurídica. Los hechos ocurrieron cuando la Armada localizó e interceptó una embarcación de bajo perfil o semisumergible, como parte de las labores de vigilancia que realiza la Armada en las aguas mexicanas, a más de 250 millas náuticas del puerto de Manzanillo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha señalado que la intercepción fue realizada por una patrulla oceánica “en conjunto con dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras”. La operación se ejecutó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN). La SSPC menciona, además, que contaron con la colaboración del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de EE UU mediante información de inteligencia.

00:47 El momento de la detención del sumergible La embarcación asegurada este jueves. Foto: SSPC | Vídeo: SSPC

A través de sus redes sociales, García Harfuch ha destacado la acción, que se suma a otras que se han llevado a cabo en los últimos días y que han logrado el aseguramiento de casi 10 toneladas de cocaína. “Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, ha manifestado en una publicación en X. Hace menos de una semana, otra operación efectuada por la Semar en los límites del Estado de Colima resultó en la incautación de 188 bultos de cocaína al oeste de la Isla Clarión.

El anuncio de este jueves tiene lugar apenas un día después de que el Gobierno revelara otro gran decomiso en Oaxaca. Este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue también el encargado de avisar del aseguramiento de media tonelada de cocaína al sur del país tras la detección de un vuelo clandestino con una trayectoria no autorizada por Tapachula, Chiapas. Después de un despliegue, la Sedena y la Guardia Nacional encontraron la aeronave cargada con droga en Huamúchil, Oaxaca, una localidad cercana a Juchitán de Zaragoza, conocida por ser una ruta utilizada por el crimen organizado para el tráfico de migrantes y droga. Además, las autoridades confiscaron dos automóviles que se encontraban en el lugar y que quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación, según García Harfuch.