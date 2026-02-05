Golpe al Cartel de Chiapas para frenar una nueva ola de violencia

Las autoridades capturan a un presunto integrante de una organización criminal que opera en la frontera con Guatemala

Las autoridades pisaban los talones a El espíritu, un presunto delincuente acusado de planear el asesinato de un rival del Cartel de Sinaloa. Las fuerzas de seguridad lo tenían ubicado desde el 30 de enero. Finalmente, fue capturado la tarde del miércoles en un fuerte operativo realizado por autoridades federales en el centro de Chiapas.

El hallazgo de una cabeza humana en uno de los parques recreativos más concurridos de la capital, Tuxtla Gutiérrez, fue la pista que la Fiscalía estatal siguió para dar con el paradero de El espíritu, cuyo nombre real es Hugo Alexis N. El hilo llevó a las autoridades hasta el casco donde convergen los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas.

Los tres municipios son identificados como bastiones del Cartel de Chiapas y Guatemala, una facción emanada del Cartel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las autoridades locales, más de 500 elementos estatales y federales estaban en busca de quien consideran el jefe del grupo delictivo, Juan Manuel Valdovinos, llamado El señor de los caballos. Pero el presunto criminal, quien suele publicar videos con la tortura de sus rivales, logró fugarse nuevamente.

Policías estatales catearon la madrugada del 13 de octubre de 2025 unos 14 inmuebles en la misma región para dar con Valdovinos. Dos hombres y una mujer al servicio de la célula criminal fueron detenidos entonces como resultado de la operación. Fuentes de la policía estatal han confirmado a EL PAÍS que El señor de los caballos se encontraba en uno de los ranchos cateados, pero se logró escapar minutos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en Chiapas. SSP

En respuesta a ese asedio, hombres armados bloquearon varias carreteras que conectan los municipios de Jiquipilas, Cintalapa, Villaflores y Ocozocoautla con la capital del estado. También lanzaron ponchallantas en esas vías federales que afectaron a varios automovilistas, quienes se vieron despojados de sus unidades para que los presuntos narcotraficantes huyeran.

En esta ocasión las autoridades no regresaron con las manos vacías. Durante el despliegue policial y militar del 4 de febrero se toparon con un golpe de suerte. El espíritu, identificado como lugarteniente y brazo derecho de Valdovinos, fue sorprendido cerca del barrio La Navidad, en Ocozocoautla, junto a tres personas. De acuerdo a las autoridades el grupo se preparaba para el secuestro de un civil.

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, informó que se decomisaron cuatro armas largas y un vehículo robado, evitando que los presuntos responsables continuaran realizando actividades delictivas en la región. El funcionario calificó el operativo como “robusto” e importante por la caída de uno de los principales generadores de violencia en Chiapas.

“Aseguramos a cuatro personas integrantes de un grupo delictivo, entre ellos un jefe de plaza. Esta detención es muy relevante para la estructura del grupo delictivo y es un impacto fuerte porque terminamos dañando la logística (del grupo criminal)”, apuntó.

Detención de presuntos narcotraficantes operando en la zona fronteriza de Chiapas. SSP

El golpe al Cartel de Chiapas y Guatemala ha encendido las alertas en varias regiones del Estado. Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció el cierre de la autopista Las Choapas- Ocozocoautla la noche del miércoles ante el riesgo de que se generaran narcobloqueos o que existiesen incidentes de inseguridad derivados de la captura.

Aunque en horas de la madrugada la caseta de cobro y el tránsito vehicular quedaron habilitados, pobladores del centro de Chiapas se resguardaron ante el temor de hechos violentos. La seguridad ha sido reforzada en toda la zona donde convergen los cinco municipios que han tenido presencia de hombres armados en los últimos meses.

Un territorio en disputa

La disputa entre el Cartel del Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación se ha agudizado y extendido hasta la franja internacional que comparten México y Guatemala. El ejército y la policía estatal se han visto obligados a reforzar la seguridad en localidades como Motozintla y Frontera Comalapa. Esto ante el temor de ingresen a México células criminales provenientes de Centroamérica y que busquen reavivar la violencia en las localidades.

Policía estatal realiza patrullajes en la zona fronteriza con Guatemala. SSP

El 8 de diciembre civiles armados vinculados a la organización sinaloense entraron a seis comunidades de los departamentos guatemaltecos de San Marcos y Huehuetenango. La irrupción al territorio vecino dejó varios vehículos incendiados, un militar herido y al menos seis muertos, presuntos integrantes del Cartel Chiapas y Guatemala.

Desde entonces se ha temido una respuesta por ese ataque. La seguridad en la zona fue reforzada con militares guatemaltecos vigilando la franja fronteriza. Una fuente militar consultada por este diario afirma que el tráfico de migrantes sigue siendo una mina de oro para el Cartel de Sinaloa. Por esa razón, los rivales del CJNG buscan despojar a sus enemigos de distintas zonas en la frontera.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se pronunció esta semana en torno a los hechos violentos que se han registrado en lo que va de 2026. Anunció que se colocarán más filtros de seguridad en la vasta geografía del Estado. “Vamos a meter muchos retenes porque estamos teniendo mucha actividad, como ya los tenemos arrinconados (a los criminales) quieren venir a hacer su desmadre”, dijo al anunciar en lo que denominó la Operación Hostigamiento.