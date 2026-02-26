Paramount gana la guerra por Warner Bros. tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

Después de una histórica batalla que se ha prolongado durante tres meses, Paramount Skydance está a un paso de hacerse con los históricos estudios cinematográficos de Warner Bros Discovery tras la renuncia de Netflix a mejorar su oferta.

“Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, han señalado los dos ejecutivos que dirigen Netflix al alimón, Ted Sarandos y Greg Peters.

Las acciones de Netflix subieron hasta un 13% en las operaciones posteriores al cierre de los mercados, lo que revela la satisfacción de los inversores porque Netflix se echara para atrás y no tuviera que endeudarse. Los títulos de Warner Bros., por su parte, retrocedieron ante el fin de la guerra de ofertas. Paramount se mantuvo sin grandes cambios.

La reacción de los ejecutivos del grupo de streaming, que también produce películas como Frankestein dirigida por Guillermo del Toro, se produce después de que Warner anunciaran este jueves que la última propuesta de Paramount es superior a las condicones acordadas con Netflix, lo que le permite al grupo con sede en Burbank romper el preacuerdo para negociar directamente con Paramount.

“Warner Bros. Discovery, anunció hoy que su Junta Directiva, después de consultar con sus asesores financieros y legales independientes, ha determinado que la propuesta previamente divulgada de Paramount Skydance constituye una “Propuesta Superior de la Compañía” según se define en el acuerdo de fusión con Netflix”, ha señalado el grupo dirigido por David Zaslav a través de un comunicado. Al calificar la oferta de Paramount mejor se abría un periodo para que Netflix pudiera igualarla o superarla, pero los ejecutivos del grupo de streaming, propietario de títulos como La Casa de Papel o El Juego del Calamar, rechazan seguir en la puja. “Esta transacción siempre fue una buena oportunidad al precio justo, no una imprescindible a cualquier precio, remarcan en Netflix, que lamentan que el acuerdo se haya malogrado.

La última oferta presentada por Paramount, propiedad de la familia Ellison, los multimillonarios dueños del gigante tecnológico Oracle y amigos de Donald Trump, ha desencadenado el cambio de opinión de Warner, que hasta este lunes apoyaban sin fisuras a Netflix. Pero los Ellison ofrecieron un precio muy superior: 31 dólares por cada título de Warner, más una tarifa adicional de ticking diaria de 0,25 dólares por cada trimestre que pase sin que se aprueba la operación a partir del 30 de septiembre de 2026.

La oferta económica de los Ellison supera los 111.000 millones de dólares frente a la propuesta de Netflix de 27,75 dólares por acción, que no llega a los 83.000 millones de dólares. Aunque la oferta del grupo que produce Strangers Things es por un perímetro del negocio de Warner más pequeño, porque excluye el negocio de televisón por cable con los canales de CNN y el universo de entretenimiento de Discovery.

La oferta de Paramount incluye, además, una tarifa de rescisión regulatoria de 7.000 millones en caso de que se frustre la operación por temas de competencia o regulatorios, más un monto de 2.800 millones para pagar la indemnización por romper el acuerdo de fusión existente de Netflix. La oferta también cuenta con un aval de 40.000 millones del patrimonio personal de Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo.

La derrota supone un jarro de agua fría para Netflix, que aspiraba a convertirse en el gigante mundial del entretenimiento por delante de The Walt Disney Group. “Creemos que habríamos sido firmes defensores de las marcas icónicas de Warner Bros. y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en Estados Unidos. Sin embargo, esta transacción siempre fue una “buena oportunidad” al precio justo, no una “imprescindible” a cualquier precio", remarcan los primeros ejecutivos de Netflix.

La renuncia del acuerdo se produce cuando Ted Sarandos ha visitado la Casa Blanca para entrevistarse con Donald Trump tras las amenazas lanzadas el pasado fin de semana por el presidente estadounidense. Exigió al grupo de streaming que despidiera a una de sus consejeras, con pasado demócrata, por escribir en redes sociales que las empresas que colaboran con la Administración Trump tendrán que rendir cuentas cuando gobiernen los demócratas.

En las últimas semanas la Casa Blanca estaba lanzando mensajes velados de que veía con mejores ojos la oferta de Paramount que la de Netflix. El senador republicano calificó hace un par de semanas al grupo de streaming como una empresa con “el contenido más progresista en la historia del mundo”. La empresa convive con uno de los gobiernos más conservadores de la historia de Estados Unidos.

David Ellison, hijo de Larry Ellison, está a un paso de reescribir la historia de la industria del celuloide en Estados Unidos. Hace seis meses era el propietario de una pequeña productora de cine llamada Skydance, que había impulsado títulos como Misión Imposible o Top Gun. Pero el pasado verano se hizo con Paramount por 8.000 millones de dólares, en la típica operación del pez chico se come al grande. Ahora acaricia la gran pieza, Warner Bros, para convertirse en la mayor productora audiovisual del mundo y en el líder global del entretenimiento.

“El negocio de Netflix goza de buena salud, es sólido y crece orgánicamente, impulsado por nuestra programación y nuestro servicio de streaming de primera clase. Este año, invertiremos aproximadamente 20 000 millones de dólares en películas y series de calidad y ampliaremos nuestra oferta de entretenimiento. Siguiendo nuestra política de asignación de capital, también reanudaremos nuestro programa de recompra de acciones”, escribieron Peters y Sarandos para tratar de recomponer la empresa tras el fallido intento de compra de Warner.