Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix: “La gente malentiende cómo la inteligencia artificial influirá en la creación de contenido”

El ejecutivo estadounidense visita México para inaugurar nuevas oficinas y habla en una entrevista sobre el futuro de la compañía, incluyendo la polémica adquisición de Warner Bros

Netflix profundiza su huella en América Latina. El gigante del streaming ha inaugurado esta semana en México sus nuevas oficinas en la región. Lo hace semanas después de haber abierto unas en Sao Paulo y preparar la inauguración de otras en Buenos Aires. Greg Peters, el codirector ejecutivo de la compañía desde enero de 2023, aterrizó en la capital para subrayar el compromiso local de Netflix, quien emplea localmente a cerca de 400 personas y aún planea incrementar un 15 % la plantilla laboral para el cierre de 2026. Las oficinas servirán de centro creativo para la comunidad audiovisual mexicana.

A diferencia de Reed Hastings, el fundador de Netflix, y Ted Sarandos, el otro alto ejecutivo de la compañía, Peters (Denver, 1970), que estudió Física y Astronomía en Yale, tiene un discurso más tecnológico y corporativo. Su papel ha sido ampliar la conversación sobre Netflix, que ha dejado de ser solo una plataforma de cine y televisión para convertirse ahora en un escaparate que ofrece videojuegos, eventos en directo y hasta videopodcasts de largo aliento.

Netflix, que tiene 325 millones de suscriptores a nivel global, está inmersa en una batalla sobre el futuro de Hollywood. El gigante ofrece 83.000 millones de dólares para hacerse con Warner Bros., en una operación en efectivo. La transacción tiene otro pretendiente, Paramount, quien contraofertó con una opa hostil. El proceso tendrá un momento clave el 20 de marzo, cuando voten los accionistas del estudio.

Retratos de artistas mexicanas en las nuevas oficinas de Netflix. NETFLIX

Una pequeña distracción ha restado atención de la gran adquisición. Un fragmento de 15 segundos de una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise creada con la herramienta de inteligencia artificial de ByteDance, la propietaria de TikTok, ha provocado olas de temor en la industria del entretenimiento. Ha recordado el inminente riesgo de un sector que se transforma velozmente.

P. ¿Vio el video de la pelea?

R. Es impresionante que la tecnología esté llegando a ese punto. También pensé que no tiene la calidad que nos gustaría y, sobre todo, que no cuenta una historia. Y esto es lo más importante. La gente malentiende cómo la inteligencia artificial influirá en la creación de contenido. La habilidad de contar muy bien una historia es una característica humana muy escasa. Puedes tener muchos programas que pongan a pelear a dos celebridades, pero al final del día esto no importa sin una gran habilidad para contar una historia.

P. El fragmento nos recuerda lo veloz que cambia la tecnología. La primera versión de Seedance salió hace apenas ocho meses.

R. Es un buen punto. Los avances tecnológicos que soportan a la producción se han movido siempre a una gran velocidad. Pero creo que mejores herramientas apoyan a los contadores de historias, no los reemplazan. No he visto un solo modelo de IA que haya hecho una historia de largo aliento.

P. ¿Está en México para reiterar su compromiso con el país?

R. Llevamos 15 años en México. Comenzamos con el compromiso de contar más historias a nuestros consumidores mexicanos. Hace 10 años hicimos nuestra primera serie fuera de Estados Unidos, Club de Cuervos. El año pasado nos comprometimos a invertir 1.000 millones de dólares en tres años para producir aquí. Y construimos este sitio porque creceremos y tendremos más empleados.

P. El Gobierno mexicano desveló esta semana unos muy esperados incentivos fiscales para producir. ¿Qué opinión tiene sobre esto?

R. Es un buen modelo que los Gobiernos compitan para alentar la producción en sus localidades. Es un reconocimiento de los Gobiernos a los efectos positivos de las filmaciones. Pedro Páramo dejó un impacto económico de 375 millones de pesos. Hemos hecho un sinfín de campañas turísticas con Gobierno estatales y nacionales. Expedia, uno de nuestros socios, hace paquetes para que la gente visite los sitios donde se han llevado a cabo nuestros rodajes.

P. ¿Empujó Netflix de alguna forma esta legislación?

R. No. Para ser claros, nuestro compromiso es independiente a este modelo. No lo condicionamos, sugerimos y no estamos atados a este de ninguna forma.

P. ¿Podrán beneficiarse de estos incentivos más allá de 2029, cuando culmina su compromiso de inversión?

R. Sí, los apoyamos porque benefician al ecosistema. Y confiamos en un ecosistema sano. Los países que tienen este tipo de incentivos son los que tienen los ecosistemas creativos más fuertes, como Reino Unido.

Nuevas oficinas de Netflix en México. NETFLIX

P. ¿Traerá este modelo más producciones de Hollywood?

R. Es definitivamente posible porque aquí hay una increíble infraestructura creativa y mucho talento.

P. Usted ha ampliado la conversación sobre los contenidos de Netflix, que ya no se limitan a series y películas. También a videojuegos y eventos en directo. ¿Qué están viendo en el futuro?

R. Una de nuestras creencias centrales es la interactividad. Los fans de cierto universo deben tener un espacio creativo para celebrar con más capacidad y control las cosas que les gustan. Creo que es adonde está evolucionando el entretenimiento. Lo estamos viendo porque es la expectativa de las generaciones más jóvenes. Y lo que estamos haciendo es habilitar esas capacidades que añaden valor en la misma plataforma. Una de las cosas que más nos emociona es desarrollar juegos interactivos donde la gente pueda votar en vivo y la audiencia participe. Imagina un juego donde tengas a seis personas compitiendo con otras seis, pero millones de personas influyendo en cómo evoluciona el juego. O un first-person shooter donde puedas influir en cómo se desarrolla.

P. Los deportes también se han convertido en una punta de lanza para la compañía en mercados como el estadounidense. ¿Puede compartir un poco de esta estrategia?

R. Comenzamos la estrategia de eventos en vivo en Estados Unidos porque cuando exploramos nuevos formatos hay que construir mucho: ¿cuál será la estrategia de programación?, ¿cuál es la correcta experiencia con el producto?, ¿cómo llevarlo de forma efectiva a los consumidores? Después de probar estas capacidades, hemos comenzado a llevarlo a diferentes países. México fue uno de ellos con la pelea del Canelo, que tuvo 41 millones de espectadores, 13 millones en el país.

Netflix prevé incrementar un 15 % de la plantilla laboral en México. NETFLIX

P. ¿Habrá más de ese tipo?

R. Este año haremos el evento Supernova: Genesis, que será increíble. En el futuro, algunos serán deportivos y otros no. Estamos probando qué deportes se adaptan a nuestra estrategia. Quizá no es toda una temporada de una liga de fútbol, sino algo más. Un buen ejemplo es el Mundial femenino de fútbol de la FIFA de 2027 en Brasil, que se transmitirá en Netflix exclusivamente en Estados Unidos y Canadá. Es un evento definido temporalmente, con muchos juegos en dos semanas, y podemos contar historias relacionadas con los partidos, ¿quién es quién o cuáles son las principales rivalidades?

P. ¿Con eso apuntan a tener los derechos de un Mundial masculino?

R. Los derechos de ese evento se venden por un espacio de tiempo y hay una ventana para hacerse con ellos. Pero el Mundial femenino es una especie de indicador. Pensamos que puede encajar en nuestro modelo de eventos.

P. En estos años hemos visto crecer el apetito de Netflix. Puede verse con la operación de compra de Warner Bros. Esta semana se dio a conocer que han otorgado a Paramount un periodo de siete días para que sigan las negociaciones, ¿por qué?

R. Diría que nuestra ambición ha crecido porque nuestros consumidores quieren más valor de nuestra parte. Y nos estamos ocupando de eso con varios mecanismos. Incrementamos la producción y estamos dando más licencias. Expandimos nuestros contenidos a través de temas interactivos o pódcasts en video. Y uno de esos mecanismos de crecimiento, quizá algo exótico porque no pasa todos los días, es la oportunidad de comprar Warner Bros. Ha sido un proceso con mucho ruido, mucho drama. Paramount ha dicho muchas cosas y dice que tiene una nueva oferta. Para decirlo claramente: es momento de hablar menos y hacer más.

P. ¿Hay confianza en que cerrarán la operación?

R. Es importante para los accionistas de Warner, para sus empleados y para la comunidad creativa. Es mejor que tengan certezas. Todo este ruido y drama no es bueno.

P. ¿Qué les queda por hacer estas semanas hasta la votación de accionistas del 20 de marzo?

R. Hemos sido muy claros con el valor de nuestra oferta y de por qué esta es buena para los consumidores. Tendrán más entretenimiento y también es positiva para la comunidad creativa porque estamos invirtiendo en crecimiento, en producciones. No buscamos la consolidación ni hacer recortes o despidos.

P. Paramount asegura que tienen luz verde de parte del regulador alemán…

R. Creo que es una exageración de esa llamada “aprobación”. Nosotros tuvimos esa misma aprobación de parte de las autoridades alemanas ese mismo día. Y solo para ser claros, no es una aprobación. Básicamente, son las autoridades diciendo que hemos cumplido con todo lo que estamos diciendo que haremos.

Butacas de cine en las nuevas oficinas de Netflix en México. NETFLIX

P. En la llamada de accionistas del último trimestre, ustedes han dicho que aún hay margen de crecimiento aún sin la adquisición.

R. Es correcto. Hemos aumentado un 20% el presupuesto de producción. También estamos buscando formas más agresivas para hacernos con los derechos de transmisión. Y buscamos nuevas alianzas que apoyen el crecimiento. Estas podrían ser con Mercado Libre, que acaba de lanzar en México, o TF1 en Francia, con quienes tendremos una alianza desde este verano. Pero trabajamos a toda velocidad para conseguir una oportunidad única para contar con una biblioteca de contenido increíble.

P. Hay otro obstáculo final que tendrían que librar, el regulador estadounidense. ¿Temen que Trump, quien ha presionado a empresas mediáticas recientemente, se involucre en el proceso?

R. Estamos muy cómodos con el proceso regulatorio. Solo hay que ver los datos sobre competencia en el sector televisivo. Veamos solo el caso YouTube, quien tiene más horas de televisión que nosotros. Seguimos siendo una fracción del mercado de ese sector, de alrededor del 9 % o 10,5 %. En todos los mercados nuestra cifra de concentración es similar. Paramount tiene más horas por la televisión lineal. Así que no vemos riesgo alguno de concentración. Esto siempre se puede politizar, pero somos un buen ciudadano corporativo en todos los territorios donde operamos.

P. ¿No temen presiones de la Casa Blanca?

R. No digo que no vaya a suceder con todo el ruido de nuestro ambiente político. Pero tenemos fe en los sistemas de regulación y en las leyes que, al final del día, son las que gobiernan la decisión.