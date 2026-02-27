Una boda tradicional para cantar bolero: Bruno Mars estrena ‘Risk It All’ con el mariachi Los Criollos de Guadalajara

“Saber que Bruno Mars está difundiendo nuestra música habla de lo que estamos logrando como pueblo mexicano en el extranjero“, mencionó el fundador de la agrupación a EL PAÍS

Bruno Mars ha estrenado este viernes después de una década su primer álbum solista titulado, The Romantic. Junto con el lanzamiento, ha compartido el video de su más reciente sencillo Risk It All, en el que participa el mariachi Los Criollos de Guadalajara.

La canción está inspirada en los boleros y es una declaratoria de amor, por lo que para el clip, dirigido por el intérprete y su colaborador Daniel Ramos, se eligió representar una boda tradicional mexicana, en una iglesia decorada con rosas rojas y velas.

En entrevista con EL PAÍS Joel Jacques, fundador de Los Criollos de Guadalajara, reveló que la invitación llegó a través de una agencia ubicada en Los Ángeles, donde reside y trabaja desde hace ocho años. Su agrupación fue seleccionada después de un concurso para evaluar su calidad artística, trayectoria y profesionalismo. “El señor Bruno Mars es una persona súper sencilla, muy agradable y muy amigable. Es un músico al final de cuentas, y los músicos tenemos muchas veces la sensibilidad de ser buena onda, accesibles, y él lo demostró así. Es una persona muy educada y es un artista en toda la extensión de la palabra”, contó respecto a la experiencia.

Sobre la canción, que fusiona el mariachi con el estilo musical característico de Mars, el músico destacó que el género regional atraviesa un momento de gran proyección internacional. “En el mariachi estamos dando pasos agigantados en la escena musical mundial, y un artista de este calibre proyecta mucho nuestra música mexicana y nuestra esencia. Los mexicanos somos muy románticos y el hecho de que él haya grabado este bolero fue para nosotros una experiencia súper bonita, porque es como decir: ‘Aquí están los mexicanos’, y en especial en Estados Unidos, pues es un orgullo”, dijo.

La agrupación es originaria del Estado mexicano de Jalisco, pero emigró al país vecino para llevar su proyecto musical a nuevos escenarios internacionales, por lo que Jacques simpatiza con la compleja situación que atraviesan los migrantes latinos bajo la Administración del presidente Donald Trump. El músico subrayó que México continúa siendo un país exportador de talento, especialmente en la música, y destacó que el mariachi es una expresión profunda de la identidad nacional. “La música de mariachi expresa el sentimiento del pueblo. Nosotros como representantes del género y de nuestro México querido aquí en Estados Unidos, lo vivimos como una experiencia que nos da orgullo. Al portar el traje de charro, usar el sombrero y saber que Bruno Mars está difundiendo nuestra música, habla de lo que estamos logrando como pueblo mexicano en el extranjero“, mencionó Jacques, quien agregó: “Viva México, viva el mariachi y puro para adelante a todos nuestros paisanos en cualquier parte del mundo”.

La colaboración también conecta con las raíces diversas de Mars. Hijo de padre puertorriqueño y madre filipina, el artista creció en Hawái rodeado de ritmos latinos y caribeños que han influido en su propuesta musical a lo largo de su carrera. Su nuevo material discográfico marca su regreso formal a la música como solista, luego de 10 años enfocado en proyectos con otros artistas como Lady Gaga, Rosé y Anderson Paak.