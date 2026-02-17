Stephen Colbert denuncia la censura de una entrevista al demócrata James Talarico en su programa en CBS

Desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, el panorama mediático de Estados Unidos no ha dejado de agitarse, y de manera exponencial en los últimos meses. Al despido, seguido de la readmisión, del presentador Jimmy Kimmel y, especialmente, las arduas negociaciones entre Warner y Paramount sobre Netflix y el creciente control de la Administración sobre los medios críticos, se añaden, en las últimas horas, el anuncio de la salida del célebre periodista Anderson Cooper de CBS, propiedad de Paramount, y la censura de una entrevista a un candidato demócrata al Senado por Texas en el programa nocturno de máxima audiencia de esa cadena, el de Stephen Colbert.

Colbert ha denunciado este lunes que la cadena impidió la emisión de su entrevista a James Talarico, aspirante demócrata al Senado por Texas, por recientes cambios en la normativa de “tiempo igualitario” a candidatos de uno y otro signo promovidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en sus siglas inglesas). En los primeros minutos de su programa, The Late Show with Stephen Colbert, explicó a la audiencia que el equipo jurídico de la cadena le había comunicado “claramente” que no podía emitir la entrevista. Según el humorista, CBS también le recomendó que no mencionara la ausencia del invitado, algo que decidió ignorar. “Como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto”, dijo en su programa del lunes.

En paralelo, Anderson Cooper, uno de los periodistas estrella de la CNN, donde tiene un programa propio, ha anunciado su salida de CBS, cuya división de informativos está inmersa en una oleada de despidos y sometida a cambios radicales para atraer más audiencia. En CBS, propiedad de Paramount Skydance, Cooper presentaba el veterano programa de reportajes 60 Minutes, con casi 20 años en antena. Según el periodista, rostro también familiar en la retransmisión en directo del especial de Año Nuevo desde Times Square, su salida de CBS obedece a la necesidad de dedicar más tiempo a sus dos hijos pequeños, nacidos por gestación subrogada. Cooper mantendrá su programa en la CNN.

La clave de todo este tsunami mediático bien puede estar en la explicación que Colbert dio sobre la censura a la entrevista a Talarico. “Trump solo ve la televisión”, declaró Colbert, atribuyendo a ese monoconsumo —además de unos cuantos podcast afines al republicano— las sacudidas que está sufriendo el sector. Según explicó el cómico, el responsable de la FCC designado por la Administración de Trump está considerando eliminar la excepción para los programas de entrevistas porque, a juicio de Washington, algunos tienen fines partidistas. “Usted también tiene motivos partidistas”, dijo Colbert dirigiéndose a Brendan Carr, responsable de la FCC, añadiendo que el Gobierno de Trump quiere silenciar a cualquiera que diga algo malo sobre el presidente en televisión.

El fichaje de la periodista anti-woke Bari Weiss en CBS confirmó la derechización de los medios tradicionales en manos de aliados de Trump. La cadena anunció hace ya un año, en los primeros compases del segundo mandato del republicano, que el programa de Colbert dejará de emitirse en mayo, una decisión que entonces se atribuyó a motivos puramente financieros, pero que la oleada de acontecimientos en el sector —empezando por el despido y la posterior y triunfal readmisión de Kimmel, principal competidor de Colbert y también crítico con la Casa Blanca— permite interpretar de manera más amplia.

En el panorama mediático del universo MAGA (Make America Great Again, el grito de guerra de Trump) se suceden las señales de aviso. Este mismo martes, el diario The New York Times informaba de una carta de Andrew Ferguson, responsable de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en sus siglas inglesas), en la que advertía a Apple de que la tecnológica podría estar infringiendo la ley de protección al consumidor al coartar la libertad de expresión conservadora en su servicio de agregación de noticias.