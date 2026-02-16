Warner Bros se plantea reabrir las negociaciones de venta con Paramount

La mejora de su oferta, que incluía cubrir los 2.800 millones de penalización por romper con Netflix, tienta al consejo de administración, según Bloomberg

Nuevo capítulo inesperado en la batalla entre Netflix y Paramount por hacerse con el estudio histórico Warner Bros Discovery. El mayor objeto de deseo empresarial en Hollywood está considerando reanudar las negociaciones de venta con Paramount Skydance tras recibir una última modificación de la oferta en la que se mejoraban las condiciones de la opa hostil, según personas cercanas a las negociaciones a las que cita Bloomberg.

Los miembros del consejo de administración de Warner Bros están debatiendo si Paramount podría plantear una propuesta más ventajosa, una medida que podría desencadenar una segunda guerra de ofertas con Netflix. El consejo aún no ha decidido cómo responder y sigue teniendo un acuerdo vinculante con Netflix, según las fuentes citadas por Bloomberg.

Paramount presentó la semana pasada una modificación de términos que abordaban varias preocupaciones de la compañía que, a día de hoy, mantiene un acuerdo de venta a Netflix por unos 72.000 millones de euros. Precisamente, Paramount se ofrecía a cubrir los 2.800 millones de dólares que habría que pagar como compensación a Netflix si Warner Bros rescinde su acuerdo. Además, se ofrece a respaldar la refinanciación de la deuda de Warner Bros. Paramount también ha asegurado que compensará a los accionistas de Warner Bros si el acuerdo no se cierra antes del 31 de diciembre, lo que subraya su confianza en que la operación obtendrá rápidamente la aprobación de las autoridades reguladoras. La apelación a las autorizaciones de los reguladores es una de las bazas más esgrimidas por Paramount en su guerra contra Netflix: en su opinión, no cree que lograse fácilmente el visto bueno en cuanto a las normas anti monopolios no solo en Estados Unidos sino en Europa.

Warner Bros sigue teniendo algunas preocupaciones sobre la oferta de Paramount, muchas de las cuales ha esbozado en declaraciones anteriores, pero esta es la primera vez que la junta directiva ha considerado que la oferta de Paramount podría conducir a un acuerdo mejor o incitar a Netflix a aumentar su oferta. También se ha enfrentado a la presión de los accionistas para que, al menos, negocie con Paramount.

Warner Bros ha acordado vender su estudio homónimo y el negocio de streaming HBO Max a Netflix en una operación de 27,75 dólares por acción. Warner Bros. se ha apresurado a celebrar una votación de los accionistas sobre su acuerdo con Netflix, mientras que Paramount, propietaria de CBS y MTV, ha apelado directamente a los accionistas de Warner Bros. mediante una oferta pública de adquisición de 30 dólares por acción y está presionando a los reguladores para que aprueben su acuerdo.

Tanto Paramount como el líder en streaming Netflix han indicado que estarían dispuestos a aumentar sus ofertas para asegurarse un acuerdo con Warner Bros, una de las mayores empresas de medios de comunicación de Estados Unidos.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, ha dicho que la oferta actual no es su última y definitiva, mientras que los directivos de Netflix han dicho a los accionistas que también podría subir su propuesta de compra. Más aún después de los últimos movimientos de un rival al que daban ya por ganado.

Ambas empresas son cautelosas a la hora de gastar demasiado. Las acciones de Netflix han caído más de un 40% desde su máximo en junio, ya que los inversores se han mostrado preocupados por el acuerdo con Warner Bros.

El analista Chris Marangi, codirector de inversiones de Gabelli Funds, afirmó que, aunque le decepcionaba un poco que Paramount no hubiera aumentado su precio de oferta esta semana, los últimos cambios en las condiciones sugieren que la empresa está buscando “formas creativas de estructurar un acuerdo”.

“Al igual que el consejo de administración de Warner Bros, quiero ver una oferta mejorada”, dijo Marangi, cuya empresa posee acciones de Warner Bros. Si Warner Bros decide volver a negociar con Paramount, primero tendría que notificarlo a Netflix. Warner Bros intentaría entonces que Paramount aumentara su oferta por encima de los 30 dólares por acción. Si Warner Bros decidiera que la nueva oferta de Paramount es superior, Netflix tendría derecho a igualarla.

Paramount desencadenó la subasta de Warner Bros. con una oferta hostil el año pasado. La empresa aumentó el precio varias veces antes de perder finalmente frente a Netflix. La dirección de Paramount ha insistido en que su oferta es mejor y ha pasado los últimos meses cortejando a los reguladores y a los accionistas. Varios accionistas de Warner Bros, entre ellos los fondos Pentwater Capital Management y Ancora Holdings Group, han hecho pública su opinión de que el consejo de administración debería negociar con Paramount.

Sin embargo, solo se han presentado 42,3 millones de acciones a Paramount, según el último recuento de los apoyos que tiene la compañía dentro de Warner hacia su oferta, lo que supone menos del 2% de las acciones en circulación.