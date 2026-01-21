Netflix ajusta su balance: paraliza la recompra de acciones para ganar liquidez ante la compra de Warner

La compañía disparó un 45% estas operaciones el pasado año hasta 9.127 millones de dólares. Eleva el efectivo un 16% ante su pugna con Paramount

Netflix ha puesto en marcha un profundo ajuste financiero para acometer la adquisición de Warner Bros Discovery, operación en la que pugna con su rival Paramount, y por la que está dispuesta a desembolsar casi 83.000 millones de dólares (casi 71.000 millones de euros) en efectivo. Así, la compañía ha anunciado en la conference call que ha seguido a la presentación de las cuentas del cuarto trimestre que ha paralizado las recompras de acciones para acumular liquidez ante la multimillonaria transacción, que revolucionará la industria de Hollywood.

La firma ha asegurado que prioriza la reinversión en el negocio, tanto orgánicamente como mediante fusiones y adquisiciones, manteniendo la liquidez y devolviendo el exceso de efectivo a los accionistas mediante recompra de acciones. No obstante, reconoce que “en consonancia con ese marco, pausaremos nuestras recompras de acciones”.

La empresa ha señalado que, durante el último trimestre, recompró 18,9 millones de acciones por 2.100 millones de dólares, dejando 8.000 millones pendientes de la última autorización de recompra de acciones, todavía vigente. En el conjunto del ejercicio, Netflix recompró títulos por 9.127 millones, un 45% más.

El anuncio, que forma parte de la presentación de las cuentas, no ha gustado a los mercados, y las acciones de Netflix han sufrido un duro castigo, por momentos, con caídas del 7%.

El grupo, igualmente, ha insistido en su compromiso de mantener una “sólida calificación de grado de inversión”. Netflix finalizó el trimestre con una deuda bruta de 14.500 millones de dólares y efectivo y equivalentes de efectivo de 9.033 millones de dólares, casi un 16% más.

En cualquier caso, la empresa ha presumido de su capacidad de generación de caja, en un momento en el que va a afrontar la mayor adquisición de su historia. Netflix ha explicado que el efectivo neto generado por las actividades operativas en el cuarto trimestre fue de 2.100 millones de dólares, frente a los 1.500 millones del mismo período del año anterior. El flujo de caja libre (FCF) en el cuarto trimestre de 2025 ascendió a 1.900 millones de dólares, un 35% más. En el conjunto del ejercicio 2025, la firma generó 10.100 millones de dólares de efectivo neto por las actividades operativas y 9.500 millones de flujo de caja libre, frente a los 7.400 y 6.900 millones de dólares, respectivamente, de 2024.

“El FCF superó nuestra previsión de 9.000 millones de dólares, puesto que el plazo de un depósito previsto de unos 700 millones, relacionado con nuestra disputa en curso con las autoridades fiscales brasileñas, se cambió de 2025 a 2026. Para 2026, suponiendo que no haya fluctuaciones significativas en el tipo de cambio, esperamos generar un flujo de caja libre cercano a 11.000 millones”, ha dicho Netflix.

En su informe financiero, Netflix recuerda que el 4 de diciembre obtuvo compromisos para una línea de crédito puente senior sin garantía por 59.000 millones para respaldar la adquisición de Warner Bros. El 19 de diciembre, firmó una línea de crédito revolving senior sin garantía por 5.000 millones y una línea de crédito a plazo con desembolso diferido senior sin garantía por 20.000 millones, además de reducir los compromisos pendientes de la línea de crédito puente en 34.000 millones. Una transacción que ha involucrado a algunos de los principales bancos de EE UU, Asia y Europa, incluidos Santander y BBVA. Esta misma semana, la firma obtuvo un aumento de 8.200 millones en sus compromisos de la línea de crédito puente para respaldar la transición a una transacción íntegramente en efectivo, elevando los compromisos totales de la línea de crédito puente a 42.200 millones.

Netflix ha insistido en que prevé reducciones en estos compromisos de la línea de crédito puente mediante una combinación de futuras emisiones de bonos y efectivo que espera acumular en su balance general.

En términos generales, Netflix registró unos beneficios de 10.981 millones de dólares en 2025, cifra que supone un aumento del 26,1% en relación al ejercicio anterior. La empresa ha presumido de haber alcanzado los 325 millones de suscriptores al cierre del año, un 8% más, que implica una audiencia global de casi 1.000 millones de personas.

Los ingresos se situaron en 45.183 millones de dólares, un 16% más, con un objetivo para este año de 51.700 millones, cifra que supondría un incremento del 14%.