Videoanálisis | ¿Qué se juega la izquierda de Colombia en las elecciones del 8 de marzo?

El senador Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, luce imbatible como líder de las encuestas en la larga carrera presidencial en Colombia. Incluso ha roto el techo del 30% de intención de voto en la última oleada de mediciones, que se publicó la semana pasada. También la imagen del presidente, Gustavo Petro, ha repuntado y ahora se ubica en terreno positivo. En vísperas del arranque del ciclo electoral de este 2026, el viento parece soplar a favor de la izquierda. Pero ni el presidente ni el senador aparecen en los tarjetones de este 8 de marzo, cuando se vota por los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, y en las tres consultas interpartidistas, en las que Cepeda ha quedado impedido de participar por un fallo del Consejo Nacional Electoral.

Ante esa exclusión de Cepeda, para la izquierda es fundamental la elección legislativa. De entrada, el Pacto Histórico, ahora como un partido unificado, busca repetir la mayor bancada en el Senado. En paralelo, se votará la consulta del Frente por la Vida, en la que competirán el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, junto a otros tres aspirantes poco conocidos. “Primero nos contamos y luego nos juntamos”, ha insistido Barreras, el principal promotor del Frente, sin detallar cómo sería esa difícil negociación política, pues el ganador de una consulta está obligado a llegar hasta la primera vuelta del 31 de mayo.