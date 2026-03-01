Videoanálisis| El Congreso que elegimos (y no entendemos)

La periodista Diana Calderón señala que el problema para las votaciones del 8 de marzo es un sistema de partidos atomizado y confuso

Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, señala que el problema para las votaciones del 8 de marzo es un sistema de partidos atomizado y confuso: “Es casi milagroso elegir un Congreso legítimo y preparado en medio de la atomización de 32 partidos políticos y movimientos, además de las listas abiertas que confunden al elector”, explica, tras rescatar la solidez de las instituciones electorales.