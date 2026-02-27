Gaitana IA, la candidatura hecha con inteligencia artificial para ganar una curul en el Congreso de Colombia

En las próximas elecciones legislativas de Colombia, que se llevarán a cabo el 8 de marzo, se podrá votar por una candidata que fue construida con inteligencia artificial, y que compite por una de las dos curules a las que tienen derecho los pueblos indígenas al Senado, y también por la que tienen en la Cámara de Representantes. Gaitana, un avatar de IA, hace campaña como una mujer de color azul. Habla en redes sociales de cuidar el agua o de frenar la explotación laboral, pero, sobre todo, propone una nueva forma de convocar a los ciudadanos: promete que, de llegar al Congreso, convocará a los ciudadanos para que definan digitalmente cómo debe votar ella un proyecto de ley, o qué ideas debe proponer en el Legislativo. Todo ello, a través de un sistema de blockchain.

Gaitana IA, valga la aclaración, no existe: los votos que se marquen en la boleta del Senado para ella serán contados para dos personas de carne y hueso. Para el Senado es Carlos Redondo, un ingeniero mecatrónico y creador de la interfaz. Y si un ciudadano elige el logo IA a la Cámara de Representantes, apoya a una socióloga embera-katío llamada Alba Luz Rincón. Esto porque un avatar no puede llegar al Congreso. Otra particularidad es que Redondo y Rincón no compiten con decenas o cientos de candidatos: él solo lo hace con las 20 opciones de la circunscripción indígena al Senado, ella con las 15 de la circunscripción de la Cámara. Cualquier persona puede votar en ellas en lugar de las listas usuales, sea miembro o no de los pueblos originarios.

La iniciativa de Redondo ha abierto cuestionamientos sobre los alcances de la inteligencia artificial en la política, ya que Gaitana no existe, pero es la cara de la campaña, y que tampoco es claro cómo garantizaría más adelante la transparencia del sistema digital de votación para darle instrucciones. Además, abre preguntas sobre la representación indígena en el Legislativo, ya que compite con los partidos que tradicionalmente han convocado a los pueblos indígenas colombianos, y que tienen años de trayectoria. Redondo está vinculado a la comunidad indígena Zenú, y ha expresado el deseo de extender el uso de la IA a otros pueblos originarios. “Estos procesos democráticos se utilizan desde hace más de 800 años en las comunidades Zenú”, ha dicho a la prensa local.