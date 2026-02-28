Carolina Corcho, la cabeza de lista del Pacto Histórico que encarna la arriesgada apuesta por reformar la salud

Carolina Corcho (Medellín, 42 años) es la mujer más destacada del oficialista Pacto Histórico en los tarjetones de las elecciones legislativas de este 8 de marzo en Colombia. La primera ministra de Salud de Gustavo Petro impuso su nombre como cabeza de la lista al Senado, donde el petrismo se propone repetir una votación que le permita tener la mayor bancada. Consiguió ese apetecido lugar después de haber sido la única que compitió hasta el final con el senador Iván Cepeda por la candidatura presidencial de la izquierda. Además de alinearse con el mandatario con propuestas como la de una Asamblea Constituyente para cambiar la carta política de 1991, su nombre está indisolublemente ligado a la controvertida reforma a la salud que ha naufragado dos veces en el Congreso. Ella la ha defendido con vehemencia desde el primer día de un Gobierno que ha visto cómo se agrava la crisis del sector.

Si quedaba alguna duda, un reciente debate que reunió a las cabezas de listas de distintos partidos lo dejó meridianamente claro. De entrada, ante la primera pregunta, Corcho refrendó sus planteamientos. “La crisis de la salud está documentada hace más de una década. El Instituto Nacional de Salud ha dicho que hace más de una década ha habido más de 360.000 muertes evitables por barreras de acceso al sistema de salud. Por eso se presentó una reforma a la salud que lamentablemente fue obstruida en la Comisión Séptima del Senado, y esta tiene que volver a presentarse”, dijo sobre ese intento fallido. “No hay ningún dato que demuestre que hay insuficiencia de la financiación, por el contrario”, sostuvo ante una de las críticas más consistentes, sin referirse en ese primer momento a que las principales Entidades Prestadoras de Salud, o EPS, están intervenidas por el Gobierno, lo que muchos opositores consideran una reforma de facto. “Nuestro objetivo es volver a presentar la reforma”, insistió.

Lo que vino después fue una lluvia de interpelaciones de los demás candidatos. Con matices, varios acusaron al Gobierno de provocar la crisis en el sistema, con cuestionamientos directos a la exfuncionaria. “Decir crisis explícita es propagandismo”, se defendió la psiquiatra, además de reiterar que “las intervenciones [a las EPS] no son la reforma”. “Por supuesto que el sistema está en crisis, por eso había que reformarlo”, añadió. También sorprendió al distanciarse de la paz total de Petro, pues defendió la necesidad de hacer un “replanteamiento” de esa política. Señaló que no se deben abrir mesas de negociación sin unas condiciones previas que incluyan no reclutar menores, secuestrar ni asesinar líderes sociales.

Carolina Corcho, en Bogotá, el 22 de octubre de 2025. Chelo Camacho

El analista y escritor León Valencia, director de la Fundación Pares, define a Corcho como una “polemista”, que reúne tanto carácter y habilidad política como conocimiento técnico. “Puede ser muy cuestionada, pero domina el tema de la salud, que va a ser muy importante en la próxima legislatura, pues la reforma es una deuda que queda para pagar en el próximo Gobierno”, señala. “Ese debate era ella contra el mundo, y se defendió como gato patas arriba”, destaca el autor de La izquierda al poder en Colombia. “Tiene mucha resistencia en el mundo empresarial, es una realidad. Encarna la parte más dura de esa confrontación, pero eso la volvió atractiva para las izquierdas, pues afrontó ese debate de una manera muy fuerte ”, apunta. “Es un símbolo de eso, con su carga negativa y positiva”, concluye.

La exministra proviene de una cultura militante distinta a la de la vieja guardia de izquierda. Médica de la Universidad de Antioquia, la ahora candidata luchó por los derechos de médicos y pacientes desde la sociedad civil. Ayudó a fundar las juventudes del izquierdista Polo Democrático en su natal Medellín –un fortín tradicional de la derecha–, fue presidenta de la Asociación Nacional de Internos Residentes y participó en el movimiento de “las batas blancas”, en el que miles de médicos marcharon por mejores condiciones laborales. También lideró la oenegé Corporación Latinoamericana Sur.

Combativa e intransigente, es también una crítica de vieja data del sistema de salud colombiano, al que ha tildado de ser uno de los peores del mundo. Argumenta que este considera la salud como un negocio, no como un derecho, y señala que sus recursos no deberían ser administrados por privados. Desde la otra orilla abogan por proteger logros como un aseguramiento casi universal y el hecho de que Colombia era el país en América Latina con el menor gasto de bolsillo, el que hacen directamente las familias en las farmacias o los hospitales.

Ya en la campaña presidencial de Petro de 2022, Corcho era el rostro más radical de la reforma, por mucho la más resistida entre las grandes transformaciones sociales que prometió el presidente. Sin embargo, no completó ni siquiera un año en el Gabinete. Salió en abril de 2023 como parte del segundo remezón ministerial, después de haber sostenido agrios enfrentamientos con varios de sus colegas de corte más liberal –y en particular con Alejandro Gaviria, fugaz ministro de Educación que ya lo había sido de Salud por más de seis años en el Gobierno Santos–. En aquellos tiempos, la defensa a ultranza de la versión de Corcho sobre la reforma se convirtió también en la principal causa de la fractura de la coalición de Gobierno.

Ya por fuera del Gabinete, dedicó casi dos años a hacer campaña. “Cuando salí del Ministerio, me fui a recorrer Colombia para hacer pedagogía sobre las reformas sociales del presidente Petro. La gente se fue organizando alrededor de mis propuestas, crearon comités locales y pusieron mi nombre a consideración”, dijo a este periódico cuando era precandidata. Con ese bagaje, compitió hasta el final en la consulta del Pacto, incluso después de que otras líderes representativas, como la senadora María José Pizarro o la exministra de Ambiente Susana Muhamad, renunciaron para adherir a Cepeda en un esfuerzo de unidad. Al final, el senador ganó con más de 1,5 millones de votos, que doblaron los cerca de 700.000 de Corcho.

Su escogencia como cabeza de la lista cerrada fue traumática. En la consulta, el Pacto también definió sus listas al Senado y a las principales circunscripciones de la Cámara de Representantes, pero se había reservado la opción de entregar el primer lugar en un acuerdo político. A la senadora Pizarro le habían prometido ese puesto cuando desistió de su aspiración, pero Corcho presionó para que se lo entregaran a la segunda de la consulta, o sea a ella, con el argumento de que sus votos habían derrotado al “bolígrafo”. Pizarro acabó por ceder para evitar una guerra interna y ahora es jefa de debate de Cepeda. Está por verse si las heridas abiertas en el camino ya cicatrizaron. Para el analista y profesor Yann Basset, de la Universidad del Rosario, el primer puesto de Corcho “permite a la base de izquierda identificarla claramente con el Gobierno, con Petro, con sus peleas de todo el mandato y particularmente la de la salud; ha sido un alfil del presidente”.