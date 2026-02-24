Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: Las mujeres rumbo al Senado
Diana Calderón y Juan Esteban Lewin entrevistan a cinco candidatas a menos de dos semanas de que se midan en las urnas
Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS Colombia, entrevistan a cinco candidatas al Senado sobre sus propuestas y visiones, un nuevo programa de la alianza entre Hora 20 de Caracol Radio y EL PAÍS para el cubrimiento de las elecciones colombianas. Las invitadas son Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde; Carolina Restrepo, del Centro Democrático; Juanita Ariza: del Partido Liberal; Betsy Martínez, de la llamada “lista de Oviedo”; y Gloria Díaz Martínez, del Nuevo Liberalismo en la coalición Ahora Colombia.
