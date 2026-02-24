Ir al contenido
_
_
_
_
Hora 20
Elecciones Colombia

Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: Las mujeres rumbo al Senado

Diana Calderón y Juan Esteban Lewin entrevistan a cinco candidatas a menos de dos semanas de que se midan en las urnas

DIRECTO | HORA 20: Las mujeres rumbo al senado | EL PAÍS
Vídeo: Hora 20 | EL PAÍS
El País
El País
Bogotá -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS Colombia, entrevistan a cinco candidatas al Senado sobre sus propuestas y visiones, un nuevo programa de la alianza entre Hora 20 de Caracol Radio y EL PAÍS para el cubrimiento de las elecciones colombianas. Las invitadas son Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde; Carolina Restrepo, del Centro Democrático; Juanita Ariza: del Partido Liberal; Betsy Martínez, de la llamada “lista de Oviedo”; y Gloria Díaz Martínez, del Nuevo Liberalismo en la coalición Ahora Colombia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_