Amazon Cloud sufre una interrupción tras el impacto de objetos en un centro de datos en Emiratos

Amazon Web Services (AWS) ha sufrido una interrupción en sus servicios después de que objetos no identificados impactaran en uno de sus centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio en las instalaciones afectadas.

Según Bloomberg, no está claro que el incidente está relacionado con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, si bien el incendio se desató el mismo día en el que proyectiles iraníes impactaron en los Emiratos Árabes Unidos en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes que acabaron con el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y a miembros de la cúpula política del país.

AWS informó que el incidente tuvo lugar alrededor de las 4:30 de la tarde, hora de Dubái, del domingo, y que el departamento de bomberos cortó el suministro eléctrico de las instalaciones y los generadores mientras trabajaban para extinguir el incendio, según una publicación en su Panel de Control de Salud.

“Una de nuestras zonas de disponibilidad se vio afectada por objetos que impactaron en el centro de datos, generando chispas e incendio”, dijo Amazon, refiriéndose a los grupos regionales de centros de datos.

AWS indicó que no tenía una fecha estimada para el restablecimiento del suministro eléctrico en el centro de datos. La empresa añadió que otros grupos de centros de datos no se vieron afectados por el incidente y que estaba redirigiendo el tráfico fuera de las instalaciones afectadas. La compañía opera 123 grupos de este tipo en 39 regiones a nivel mundial.

Las represalias de Irán se han extendido por Oriente Medio, con oleadas de ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses y aliados en toda la región, como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Arabia Saudí.

AWS cada vez gana más importancia en la estrategia del gigante del comercio. La empresa especializada en servicios web elevó sus ventas un 20% durante el pasado año, hasta alcanzar los 128.700 millones de dólares, gracias a la expansión de los servicios cloud a caballo de la implantación de las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial (IA). El crecimiento de esta división fue clave para que Amazon superase a Walmart como la mayor empresa del mundo por volumen de ingresos.

La compañía anunció nuevos acuerdos con grupos como OpenAI, Visa, la NBA, BlackRock, Perplexity, Lyft, United Airlines, DoorDash, Salesforce, la Fuerza Aérea de EE UU, Adobe, Thomson Reuters, AT&T, S&P Global, el Banco Nacional de Canadá, London Stock Exchange Group, Choice Hotels, Accenture, Indeed, HSBC y CrowdStrike.