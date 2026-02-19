Amazon supera a Walmart como la empresa con más ventas del mundo

Las tiendas están desapareciendo del centro de las grandes ciudades estadounidenses. Los centros comerciales de las afueras siguen atrayendo la atención del público durante los fines de semana, pero donde realmente se ha trasladado la demanda es al comercio online. Las recepciones de los edificios están repletas de cajas de envíos. Hay más transportistas que nunca.

Ese cambio de hábitos de consumo ha permitido que Amazon desbanque oficialmente a Walmart como la compañía con más ventas del mundo, según ha adelantado Bloomberg. Los ingresos de Amazon durante su último ejercicio fiscal ascendieron a 716.924 millones de dólares, frente a los 715.900 millones de dólares en ventas cosechados por Walmart, según las cuentas anuales de ambas compañías.

Walmart, la gran cadena de distribución estadounidense propiedad de la familia Walton, ha sido durante los últimos 13 años la compañía que más ventas ha logrado en todo el mundo. Este jueves, precisamente ha presentado resultados de su último ejercicio fiscal, que revela unas ganancias de 31.100 millones, lo que supone un aumento del 5,4%. Por su parte, los ingresos mejoraron un 5,1%, hasta alcanzar los 715.900 millones de dólares.

Walmart, que recientemente alcanzó una valoración bursátil de más de un billón de dólares y se unió al club de empresas que rebasan esa frontera más que simbólica, es una referencia en tiempo real sobre la salud de la economía estadounidense. Sus cifras reflejan que las familias priorizan el precio y la conveniencia a pesar de la incertidumbre económica.

El sorpasso de Amazon a Walmart tiene que ver más con los negocios de computación en la nube, publicidad y por sus plataformas audiovisuales que con la actividad comercial. La filial AWS, que agrupa toda la actividad de centros de datos, almacenamiento, IA y negocio en la nube, facturó casi 129.000 millones de dólares el año pasado.

La empresa fundada por Jeff Bezos en Seattle durante 1994 como una plataforma de venta de libros online se ha convertido en un gigante del comercio electrónico, líder de computación en la nube y uno de las más avanzados en inteligencia artificial (IA). La mayor parte de los ingresos de Amazon, un total de 464.000 millones de dólares, procede de las ventas de comercio electrónico y de su actividad como marketplace. También es propietaria de la cadena de supermercados estadounidenses The Whole Foods. En total, Amazon generó más de 100.000 millones de dólares en total por publicidad y suscripciones a su plataforma audiovisual Prime.

Por su parte, el grueso de los ingresos de Walmart, casi nueve de cada diez euros que vende, proceden de sus grandes superficies y venta online, donde en los últimos trimestres ha dado un gran salto.

Bezos estudió cuidadosamente al fundador de Walmart, Sam Walton, adoptando muchas de sus estrategias comerciales mientras construía su propia empresa, según recuerda Bloomberg. El crecimiento de Amazon ha sido sorprendente. Durante la última década, sus ingresos han aumentado a un ritmo casi diez veces superior al de Walmart, impulsados ​​por un cambio en el gasto de los consumidores, de las tiendas físicas a los sitios web, y, sobre todo, por la eclosión de su negocio tecnológico con AWS.

Amazon y Walmart compiten directamente por el dinero de los compradores. Amazon es el mayor minorista en línea, con su sitio web y aplicaciones móviles que atraen 2.700 millones de visitas mensuales. Walmart es el minorista físico más grande del mundo, con más de 10.000 tiendas y centros comerciales a nivel mundial. Ambas compañías generan la mayor parte de sus ingresos en Estados Unidos.

A pesar de que ha perdido el liderado de las ventas, el negocio de Walmart en Estados Unidos está en auge, impulsado por los hogares de clase media y alta que recurren a la tienda para ahorrar dinero. La cadena continúa ganando cuota de mercado a rivales como Target.

El nuevo consejero delegado de Walmart, John Furner, aseguró este jueves: “El ritmo de cambio en el comercio minorista se está acelerando”. Y agregó: “Nuestros resultados financieros demuestran que no solo estamos adoptando este cambio, sino que lo estamos liderando”.