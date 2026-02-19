Una propuesta de ley busca proteger del acoso a quienes se identifican como ‘therian’ en Monterrey

Un abogado y un hombre con una máscara de caballo acuden al Congreso de Nuevo León para presentar la iniciativa para crear protocolos a quienes se presentan como animales contra el bullying escolar y en espacios públicos

El abogado Mauricio Castillo se ha presentado este martes en el Congreso de Nuevo León, acompañado de un hombre de 28 años con una máscara de caballo, para presentar una propuesta ciudadana de una ‘Ley Therian’. La iniciativa ha sido entregada formalmente con el objetivo de proteger a las personas que se identifican como therian -se presentan como animales- del acoso y el bullying en escuelas y en espacios públicos y privados.

“Es una iniciativa ciudadana de ley para crear protocolos de convivencia y protección para los estudiantes en los planteles educativos, que se creen programas dentro de las escuelas de observatorios ciudadanos para evitar algún daño a terceros, evitar daños en la integridad física de los estudiantes y que los maestros sepan qué hacer en ese tipo de casos”, ha asegurado el abogado. La propuesta incluye sanciones para docentes o directivos que incumplan las obligaciones y, con ello, permitan el acoso hacia los therian en las aulas, ya sea por este nuevo tipo de expresión cultural u otros.

Los therians se ha instalado con fuerza en la conversación digital en los últimos meses. En TikTok, Instagram y YouTube es común ver a adolescentes que aseguran identificarse con animales. Se trata de una tendencia social y cultural que no implica una transformación física ni la creencia de poseer un cuerpo distinto, sino una visión de experimentar una conexión interior con un animal determinado. Quienes se identifican como therians entienden que tienen un cuerpo humano, pero pueden sentir que su alma corresponde a un animal específico, o que mantienen una afinidad profunda con determinada especie.

Por su parte, el hombre que se presentó con una máscara de caballo en el Congreso ha compartido que la propuesta busca vigilar el bienestar de estas personas en Nuevo León, donde se calcula que hay 100 therians. “Estamos tratando de sentirnos dignificados ante la sociedad, pues siempre nos toman de locos, no tienen en cuenta nuestras opiniones. De alguna manera tratamos de evadir ese tipo de discriminación”, ha dicho a los medios de comunicación.