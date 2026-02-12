Policías a cuatro patas: perros robot para el Mundial 2026 en Monterrey
Los androides, con sensores y transmisión de video en tiempo real, apoyarán a los agentes en labores de vigilancia y entrarán en situaciones de riesgo antes que sus compañeros humanos
Cuatro nuevos fichajes han llegado a la policía de Guadalupe para el Mundial 2026: perros robot. El municipio de Nuevo León (al norte del país), que alberga el estadio BBVA y en donde se disputarán cuatro partidos de la justa futbolística, ha presentado este miércoles unos androides que apoyarán a la policía en el mantenimiento del orden público. El alcalde de Guadalupe, Héctor García, ha explicado que la idea surgió tras el asesinato el año pasado de dos elementos durante un recorrido de vigilancia, lo que derivó en una pregunta: “¿Cómo hacerle para que entre primero algún tipo de sistema tecnológico y luego el ser humano que nos ayuda en la seguridad pública?“. Los perros robot, con un costo aproximado de dos millones y medio de pesos (alrededor de 145.200 dólares), serán parte de la división K9-X y cuentan con sensores, transmisión de video en tiempo real y un sistema de audio con envíos a distancia. El edil ha resaltado que estos guardianes llevarán a cabo una primera intervención en lugares de riesgo y entrarán antes que la policía. ”Entran los perros robot a intervenir en caso de alguna riña, de algún exceso o de alguna persona alcoholizada", explicó.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.