México rechaza la invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz

México ha declinado la invitación del presidente de Estados Unidos a formar parte de la Junta de Paz, el ente creado por Donald Trump para supervisar el fin de la guerra en Gaza como alternativa a la ONU. La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado este martes en rueda de prensa que su Gobierno enviará a un observador a la primera reunión del club el próximo jueves, a la que asistirán aliados de la derecha internacional del republicano como Javier Milei o Viktor Orbán. “Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas”, ha detallado la mandataria.

La principal razón que ha dado Sheinbaum para rechazar formar parte del club ha sido el reconocimiento de Palestina como Estado. “En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos Estados, ¿no? De Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro", ha indicado. Cuando llegó la invitación formal para unirse al club, Sheinbaum calificó de “muy importante” que la Junta tuviera representación desde Gaza, al igual que lo enfatizó su homólogo brasileño, Lula da Silva. De momento, hay 35 países que han decidido sumarse al grupo, según ha informado Trump, pero no hay un asiento para Palestina en el organismo.

La declinación de la invitación es una gota de gasolina más que se añade al contexto de tensión en la relación de México y Estados Unidos, ya agravado por la lucha contra el narcotráfico, las amenazas arancelarias y la postura de Sheinbaum sobre Cuba, quien sigue buscando vías para mandar petróleo a la isla pese al bloqueo estadounidense. “Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita su pueblo”, ha indicado la mandataria sobre un nuevo cargamento que llevarán los buques de la Armada de México después de completarse el primer viaje con víveres a La Habana la semana pasada. “Por lo pronto no vamos a enviar combustibles, aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba”, ha añadido, poniendo en cuestión la medida de Trump tras declarar la emergencia nacional sobre la isla —al abismo del colapso energético y humanitario— y cerrar el grifo del petróleo que recibían desde Venezuela.

La primera reunión de la Junta será el próximo jueves en Washington. Trump ha requerido que los países paguen 1.000 millones de dólares para adquirir un asiento permanente. Por el momento, los únicos países de Latinoamérica que se han sumado al club son Argentina, Paraguay y El Salvador. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha hecho públicas sus intenciones de unirse. Mark Carney, el jefe de gobierno canadiense, también aceptará, según varios medios de su país. Marruecos ha sido el primer país africano y uno de los primeros árabes en adherirse a la polémica asamblea. Trump, quien preside la Junta, tendrá la última palabra para admitir a los miembros en el proyecto que busca, según el mismo, la resolución de los conflictos del mundo.