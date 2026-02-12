Los dos buques de México con ayuda humanitaria llegan a Cuba

Ambos barcos con más de 800 toneladas de alimentos e insumos atracan en el puerto de La Habana en un momento crítico de la crisis por el bloqueo de Estados Unidos

La ayuda humanitaria que partió desde México el domingo pasado ha llegado este jueves a La Habana, según ha confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los buques de apoyo logístico de la Armada mexicana llamados Papaloapan e Isla Holbox han atracado en el puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos e insumos. Los víveres llegan en un momento crítico de la crisis en la isla, después de que Estados Unidos recrudeciera sus políticas de bloqueo al cerrar el grifo del petróleo que recibían desde Venezuela y al amenazar al resto de países con sanciones si le suministraban combustible a Cuba.

El Buque Papaloapan ha llegado cargado con 536 toneladas de leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. Por su lado, Isla Holbox entregará 277 toneladas de leche en polvo. Sus cargamentos son los primeros en llegar a la isla después de que el Gobierno de México se viese presionado para interrumpir los envíos de petróleo por las amenazas arancelarias de Trump y las críticas internas del partido oficialista.

Llegada los buques a La Habana, este jueves. Ramon Espinosa (AP) Ambos barcos con más de 800 toneladas de alimentos e insumos para la isla. Ramon Espinosa (AP) Los buques de apoyo logístico de la Armada mexicana llamados Papaloapan e Isla Holbox a su llegada a Cuba. SRE Elementos de la Marina descargan uno de los buques con ayuda humanitaria. SRE

La ayuda pretende aliviar las condiciones de la población cubana, quienes sufren el embate del bloqueo agravado de Estados Unidos. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel había advertido que esta semana más del 64% del territorio se quedaría sin suministro eléctrico ante la falta de combustible. Ante la imposibilidad de repostar, varias aerolíneas han cancelado sus rutas hacia Cuba, golpeando la principal actividad económica y sustento para sus habitantes: el turismo. Díaz-Canel ha pedido a los cubanos “esfuerzo” y “creatividad” para aguantar el estrangulamiento, que recuerda a los peores periodos de escasez de los noventa. Mientras tanto, su Gobierno, acorralado, ha asegurado que ya está en negociaciones con Washington para aliviar la asfixia.

Sheinbaum ha recordado en rueda de prensa que ha ofrecido tanto a la Embajada cubana como al Departamento de Estado de Estados Unidos que México sea el país mediador para un enlace de reconciliación entre ambas naciones. “Hemos planteado que México pone todo de su parte para generar un diálogo pacífico, y que además que ningún país tenga la sanción para recibir petróleos y derivados para su funcionamiento cotidiano”, ha señalado.

Además, la presidenta de México ha prometido que el flujo de ayuda humanitaria seguirá llegando a la isla. Su plan es volver a cargar esos buques en cuando regresen a México para emitir otro envío con víveres y productos de primera necesidad que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Embajada de Cuba en territorio mexicano. En paralelo, el Gobierno de Sheinbaum está buscando una vía diplomática para poder reiniciar los envíos de petróleo de Pemex a La Habana. “Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto”, sentenció la mandataria antes de hacer un llamado internacional para mostrar solidaridad con el pueblo cubano en un momento de crisis energética y humanitaria por el bloqueo.