Pemex frena el envío de petróleo a Cuba

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha suspendido el envío de buques petroleros a Cuba. La petrolera del Estado mexicano ha retirado de su calendario un cargamento de crudo que debía salir de México con destino a la isla, según información de Bloomberg. La embarcación tenía que cargar hidrocarburos en las costas mexicanas en la primera quincena de enero para llegar a Cuba a fin de mes. La operación fue cancelada y el buque —Swift Galaxy, de bandera panameña— nunca realizó el viaje. México lleva desde 2023 enviando barriles de petróleo y combustible a la isla como ayuda humanitaria ante la crisis energética que Cuba padece.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha resultado en el freno a las exportaciones de crudo venezolano a Cuba. En las últimas semanas, los cargamentos de hidrocarburos desde México se habían convertido en el soporte vital de la isla y, según el Gobierno mexicano, seguían ocurriendo con regularidad. Pemex informó a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que desde julio de 2023 realiza envíos a Cuba de diversos hidrocarburos a través de su subsidiaria Gasolinas del Bienestar. La petrolera estimó en su último reporte que, a través de este modelo, en los primeros nueve meses de 2025 México exportó 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de sus envíos al exterior.

Los cargamentos enviados desde México comenzaron a levantar cejas en Washington, donde varios congresistas republicanos de la diáspora cubana acusaron al Gobierno mexicano de respaldar al régimen cubano. Algunos de los legisladores han sugerido a la Administración de Donald Trump que presione a México a través de la revisión del tratado de libre comercio (TMEC) para que suspenda definitivamente los envíos de petróleo a la isla. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró hace dos semanas que el Gobierno estadounidense no tenía ninguna intención de pedirle a México que corte el suministro de crudo a la isla.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que la cantidad de crudo que se envía a Cuba sigue siendo la misma desde hace meses y que la tensión entre Venezuela y Estados Unidos no ha influido en el volumen de los cargamentos. “No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente”, ha asegurado la mandataria en las últimas semanas. Sin embargo, la agencia Reuters ha informado que en el Gobierno mexicano se ha evaluado la posibilidad de detener por completo los envíos de petróleo a Cuba para evitar las fricciones con la Administración de Trump. Hasta ahora, Pemex no ha informado sobre el volumen de los últimos envíos, su costo y contenido.