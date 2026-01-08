México, en la mira de Estados Unidos por sus exportaciones de petróleo a Cuba

El buque petrolero Ocean Mariner salió el lunes de Coatzacoalcos, en el Estado mexicano de Veracruz, con rumbo a La Habana y tiene prevista su llegada a la isla durante la tarde de este jueves. Podría ser una más de las miles de embarcaciones que diariamente transportan crudo en el mundo, pero este barco con bandera de Liberia lleva una carga de barriles de petróleo mexicano que podrían darle a Cuba la energía necesaria para subsistir un día más. Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que su país se encargará de la exportación del hidrocarburo venezolano, lo que supone el fin de los envíos desde ese país a Cuba. México y el Ocean Mariner se han convertido en las últimas horas en una de las pocas opciones de abasto de combustible para la isla.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha reconocido este miércoles que el nuevo tablero regional ha colocado a México como “un proveedor importante” de petróleo para Cuba. Sheinbaum lleva semanas insistiendo en que la relación entre ambos países es de antaño y que, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el Gobierno mexicano ha enviado hidrocarburos a la isla como un acto humanitario. La presidenta ha admitido que los envíos que se realizan desde 2023 incluyen tanto aportaciones solidarias como algunos contratos que se han celebrado con el régimen cubano. Las cuentas no están lo suficientemente claras. Algunas firmas de monitoreo de energéticos arrojan datos que pondrían a México a la cabeza de las contribuciones petroleras a la isla ante la crisis en Venezuela. Sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal, todavía no aclara las condiciones de los envíos, su contenido o su costo. “No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular”, ha insistido Sheinbaum.

El viaje del Ocean Mariner a Cuba es el segundo en menos de un mes. Hace dos semanas, el Instituto de Energía de la Universidad de Texas localizó al buque saliendo de la terminal de Pajaritos, en Coatzacoalcos, de camino a la isla a través del golfo de México. Entonces, el monitoreo estimaba que México entregó 80.000 barriles de hidrocarburos. Durante 2025, esta embarcación —con capacidad para hasta 110.000 barriles— realizó varios viajes entre el puerto mexicano y diversos puntos en Cuba. Los envíos no han pasado desapercibidos en Estados Unidos, donde varios miembros del Congreso han avisado al Departamento de Estado e incluso han sugerido a la Administración de Trump ejercer presión hacia México a través de la revisión del tratado de libre comercio (TMEC), prevista para julio. “No se equivoquen: si el Gobierno de Sheinbaum continúa regalando petróleo gratis a la dictadura terrorista de La Habana, habrá graves consecuencias a medida que renegociemos el TMEC”, ha amenazado el congresista republicano de Florida, Carlos Giménez.

La industria energética en Estados Unidos ha llamado también la atención de la Administración de Trump sobre el papel dominante de Pemex en México. En noviembre, un grupo de congresistas anunció una propuesta de ley para incluir en el TMEC paneles de resolución de controversias para el sector de la energía. La propuesta partía del mismo argumento que los empresarios de las grandes petroleras han hecho a México desde 2018: el país latinoamericano acapara el mercado con su empresa estatal y no permite las inversiones de las firmas estadounidenses. El comercio es uno de los asuntos más sensibles en la relación entre México y Estados Unidos, que en el último año —el primero del segundo mandato de Trump— ha puesto a la Administración de Sheinbaum a trabajar a marchas forzadas en acuerdos al margen del TMEC sobre asuntos como migración y seguridad.

Pemex ha reportado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que desde julio de 2023 realiza envíos a Cuba de diversos hidrocarburos a través de su subsidiaria Gasolinas del Bienestar. La petrolera estimó en su último reporte que, a través de este modelo, en los primeros nueve meses de 2025 México exportó 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de sus envíos al exterior. Hasta ahora, se desconoce si además de Cuba otros países reciben hidrocarburos a través de la subsidiaria de Pemex. Gasolinas del Bienestar fue creada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) con la intención de abrir estaciones de abasto de gasolina en regiones rurales y recónditas de México, en las que el combustible se vende a precios más bajos respecto al mercado.

López Obrador impulsó desde el año 2023 el envío de los energéticos a Cuba, mientras estrechaba las relaciones con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. En 2024, ya con Sheinbaum en la presidencia, el Gobierno mexicano hizo un envío extraordinario a la isla tras el paso del huracán Rafael y ante la creciente crisis por la falta de energía, que se ha prolongado durante todo 2025. Los últimos cargamentos de petróleo hacia Cuba han desatado las críticas de una debilitada oposición a Morena, el partido en el Gobierno. “Claro, lo verdaderamente responsable hubiera sido cortarles la energía, paralizar el transporte y apagar hospitales. Porque nada combate mejor una ideología que castigar directamente a la población civil. Una estrategia humanitaria impecable, sin duda”, ha contestado José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, a los opositores con ironía en un mensaje en sus redes sociales.

Tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en Cuba la incertidumbre ha crecido ante el desabasto y el incierto futuro de las importaciones petroleras. Mientras las voces críticas al régimen cubano en Estados Unidos apuntan el dedo hacia México con la intención de que Trump censure las actividades petroleras de su vecino del sur. “México sigue financiando la tiranía, enviando recursos a un régimen criminal mientras el pueblo cubano pasa hambre y represión. Este hemisferio no necesita neutralidad. La neutralidad es complicidad. México es demasiado grande y demasiado importante para servir de oxígeno a dictadores en La Habana y Caracas”, ha denunciado la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar.