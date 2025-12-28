80.000 barriles de petróleo de Pemex a Cuba: la isla se mete en la pugna entre Estados Unidos y México
El recurrente envío de crudo de la petrolera mexicana a La Habana abona a la tensión con Washington por la crisis en Venezuela
Mientras México pedía en la ONU una solución pacífica a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, dos buques petroleros con bandera de Liberia navegaban cerca de Cuba. Las dos embarcaciones habían salido del puerto de Coatzacoalcos (Estado de Veracruz), específicamente de la terminal de Pajaritos, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), con la misión de entregar barriles de hidrocarburos a la isla para contribuir a palear la crisis energética que el país caribeño padece desde hace meses. El gesto de México pronto ha sido interpretado en Estados Unidos como un espaldarazo al régimen cubano y ha abonado a las ya tensas y complejas relaciones entre Ciudad de México y Washington.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido el envío de crudo a Cuba argumentando que las razones son humanitarias y que históricamente México ha respaldado a la isla ante el bloqueo económico de Estados Unidos. “Independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva. Y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios al pueblo de Cuba”, mencionó esta semana la mandataria en una de sus conferencias matutinas. Sheinbaum ha enumerado a los presidentes mexicanos que han hecho aportaciones a la isla en distintos momentos de la historia y las aportaciones que en energéticos se han hecho desde la Administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
El envío de buques de la petrolera estatal mexicana a través del golfo de México hasta la isla son bastante comunes desde hace años. Los montos de los envíos son variables y diversas firmas dedicadas al monitoreo de energéticos señalaron, a mediados de este año, que la cantidad de barriles desde México había disminuido significativamente. El último envío -de 80.000 barriles– fue reportado por el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. La información sobre el contenido y el coste concreto de los envíos es una nebulosa que Petróleos Mexicanos no ha aclarado completamente. Sheinbaum se ha comprometido a hacer pública la información en los próximos días. “Todo es legal”, ha añadido. En 2024, Sheinbaum reconoció el envío de 400.000 barriles tras el paso del huracán Rafael por la isla y la petrolera ha informado al supervisor financiero de EE UU, la SEC, sobre sus exportaciones, incluidas las que van a Cuba.
La opacidad sobre lo que significa para Pemex –la petrolera más endeudada del mundo– designar una parte de su producción a Cuba, se ha convertido en casa en una carnada para los partidos de oposición. “Mientras 2026 arranca con gasolinazos para los mexicanos, el gobierno de Morena regala gasolina a Cuba. Qué indignante: usan el dinero de las y los mexicanos para financiar a una dictadura que mantiene a su pueblo sometido y con hambre”, ha mencionado la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), tras conocerse la existencia del reciente cargamento. El Gobierno mexicano ha trabajado en el último año en el saneamiento de la deuda de la petrolera y ha reconocido que la producción se encuentra alicaída con 1,3 millones de barriles diarios, un descenso que regresa la cifra a niveles de 2018.
La oferta de México como intermediario en la crisis entre Venezuela y Estados Unidos ha puesto el foco en el papel del Gobierno mexicano en la región latinoamericana. Washington, después de varios años, ha devuelto la mirada al sur y se encuentra en vigilancia muy cercana del régimen de Nicolás Maduro, a quien ha acusado de estar coludido con el narcotráfico, y ha atacado a algunas pequeñas embarcaciones acusándolas de traficar drogas. El cerco estadounidense a Venezuela ha impactado también en el tránsito de buques petroleros hacia Cuba, que han dado la vuelta hacia territorio venezolano ante la amenaza estadounidense.
En Washington, el respaldo que México ha dado a la crisis energética de Cuba con el envío de hidrocarburos en los últimos meses supone un importante desacuerdo entre los socios y vecinos. “Envié un mensaje claro a la presidenta Claudia Sheinbaum: la historia está mirando. Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba”, mencionó la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, en una sesión del Congreso estadounidense.
Algunos legisladores han apuntado hacia un tema sumamente sensible para México: el tratado de libre comercio (TMEC). En octubre, el congresista Carlos Giménez envió una carta al Departamento de Estado sugiriendo que la cooperación económica de México con Cuba, a través del envío de buques con petróleo, suponían una violación del TMEC y que la revisión del acuerdo, prevista para el 2026, podría ser un buen momento para pedir al Gobierno mexicano el fin de su cooperación energética con La Habana. “Estados Unidos no debe permitir que su socio comercial más cercano financie regímenes criminales”, defendió en la misiva. México y Estados Unidos mantienen diversos frentes abiertos en asuntos como migración, seguridad y comercio. Su papel diplomático también ha expuesto su rol en Latinoamérica y sus desacuerdos con su principal socio comercial.
