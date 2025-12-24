Ir al contenido
México pide ante la ONU una solución “pacífica, democrática y negociada” para la crisis en Venezuela

El delegado mexicano, Héctor Vasconcelos, lleva ante el Consejo de Seguridad la posición defendida por la presidenta Sheinbaum ante la escala militar de EE UU: “Corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político”

David Marcial Pérez
David Marcial Pérez
México -
México ha elevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) su posición diplomática sobre la crisis en Venezuela. Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, ha llamado este martes a encontrar una solución “pacífica, democrática y negociada” a la escalada de la campaña militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. La intervención del embajador mexicano ante el organismo multilateral ha supuesto una prolongación de la postura que la presidenta, Claudia Sheinbaum, lleva defendiendo durante las últimas semanas. Vasconcelos ha invocado tanto el tradicional mantra de la política exterior mexicana, “la no intervención y la solución pacífica de controversias”, como los preceptos de la Carta de la ONU: “Ninguna diferencia entre Estados debe resolverse mediante la amenaza o el uso de la fuerza”. La intervención de México en una sesión informativa del Consejo, a solicitud de Venezuela, llega además tras la reciente muestra de apoyo a Maduro por parte de China y Rusia.

México defendió que “corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político”. En cuanto al papel de la ONU, Vasconcelos subrayó que está a prueba “el valor del multilateralismo”, por lo que instó a activar los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta, correspondientes a la prevención de conflictos y a las soluciones pacíficas de las controversias. “Cuando la paz internacional se ve amenazada”, añadió el delegado mexicano, “corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional”.

(Información en desarrollo)

Reportero en la oficina de Ciudad de México. Está especializado en temas políticos, económicos y culturales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en El País. Antes trabajó en Cinco Días y Cadena Ser. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en periodismo de El País y en Literatura Comparada por la UNED.
