México se pronunciará ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la presión de Estados Unidos a Maduro
Claudia Sheinbaum elude opinar sobre la presión del Gobierno de Donald Trump a Venezuela y mantiene la narrativa de no intervencionismo y solución pacífica de los conflictos
La presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha desmarcado nuevamente a la hora de opinar sobre la presión que mantiene su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre Venezuela. La mandataria ha indicado este martes que no ha recibido la carta que Nicolás Maduro dijo que enviaría a todos los jefes de Estado de América Latina y el Caribe, así como a los países de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para alertar sobre “una escalada de agresiones de extrema gravedad por parte del gobierno de EEUU” y de paso llamar a mostrar una posición más firme.
Cuestionada sobre la posición de México sobre el llamado de Maduro, la mandataria ha recurrido a la misma narrativa. “Nuestra política exterior es de no intervención, no injerencia, solución pacífica de los conflictos; esa siempre ha sido nuestra posición y la vamos a defender”, ha deslizado en la conferencia matutina. Con todo, ha adelantado que el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos, fijará la posición de México en el Consejo de Seguridad del organismo internacional que se realizará este martes en Nueva York.
El mandatario venezolano ha dicho que las acciones del Gobierno de Trump sobre Venezuela amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto. Por ello, ha llamado a los gobiernos del mundo a condenar con firmeza las acciones de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales cometidas por Estados Unidos, y ha exigido el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados en el Caribe. “Va a haber una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; nuestro embajador, Héctor Vasconcelos, tendrá una participación muy firme de lo que piensa México”, zanjó la presidenta mexicana.
