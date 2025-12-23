Trump eleva el tono contra Maduro: “Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este lunes el tono de sus ataques a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro: “Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga”, le advirtió en respuesta a la pregunta de un reportero que le pidió su opinión sobre la posible reacción de Maduro a la creciente presión de Washington sobre Caracas. El presidente de Estados Unidos anunció la semana pasada un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados por Washington que intenten entrar o salir de Venezuela.

Con ese anuncio, despejó las pocas dudas que podían quedar sobre el interés de Washington en el petróleo del país sudamericano y oficializó un cambio de estrategia que parece destinada a ver caer el régimen chavista: de una supuesta guerra contra las drogas, que ya se ha saldado con más de un centenar de asesinatos extrajudiciales de tripulantes de supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, al hostigamiento de cargueros de crudo; tres, hasta la fecha. “Creo que sería inteligente por su parte irse”, añadió Trump sobre líder chavista. “Pero, de nuevo, ya lo veremos”.

Además de su ataque a Maduro, Trump echó este lunes más gasolina al fuego de su tensa relación con el presidente colombiano, Gustavo Petro. En una conferencia de prensa en su mansión de Mar-a-Lago, el líder republicano señaló que el mandatario de izquierdas es “un tipo muy malo”, y que “no es amigo de Estados Unidos”, en referencia al tráfico de cocaína que, según él, permite el jefe del Estado colombiano.

“Más le vale andarse con cuidado. Amamos a los colombianos, yo amo a los colombianos, […] pero su nuevo líder es un buscapleitos. Será mejor que cierre esas fábricas de cocaína. Sabemos dónde están”, dijo Trump, que habló, concretamente, de tres.

La andanada contra Petro llegó después de escuchar la mención que este hizo en un acto de Gobierno al final de la semana pasada, cuando dijo que si Trump estaba listo para recuperar el territorio que afirma que le robaron en Venezuela, entonces debería estar dispuesto a devolver Texas y California a México.

“Y ahí sí un presidente latinoamericano no puede decir ‘Devuélvanlo, nos lo robaron’. En cambio, él [Trump] sí puede decir del petróleo venezolano ‘Devuélvanlo, porque me lo robaron”. Luego propuso usar tanto los territorios de esos estados como el hidrocarburo venezolano como objetos de negociación “dialogada”, en lugar de las intimidaciones que ha habido en el mar Caribe en los últimos meses.

El mensaje de Rubio

El tono de la advertencia de Trump fue muy similar al que usó el secretario de Estado, Marco Rubio, el fin de semana pasado en otra conferencia de prensa, en la que centró sus críticas específicamente en Petro. Le preguntaron cómo sería la relación entre Colombia y Estados Unidos en caso de que en agosto de 2026 vuelva a ganar la Presidencia un candidato de izquierda. El republicano de Florida destacó la tradición democrática colombiana y afirmó que no importa la tendencia ideológica del ganador, sino su voluntad de cooperar con Estados Unidos.

“Esto no se trata de izquierda ni de derecha, se trata de tener en el poder a un presidente que coopere con nosotros. Obviamente, la postura que él [Petro] ha tomado en contra de Estados Unidos ha afectado a nuestra relación. Estamos tratando de limitar eso lo más posible”, señaló.

El choque entre Petro y Trump es el más reciente de una relación rota en la que ninguno de los dos escatima ataques y críticas. El más reciente capítulo fue a principios diciembre, cuando Trump sugirió la posibilidad de intervenir en Colombia con el argumento de que cualquier país que produzca o trafique drogas está “sujeto a [sufrir] ataques”. La advertencia llegaba tras meses de presiones y amenazas a Maduro, a quien acusa de encabezar el Cartel de los Soles. Petro, quien ha criticado con dureza los bombardeos estadounidenses a lanchas en el Caribe y en el Pacífico, respondió más tarde: “No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar”.

Ya entonces la relación de Petro con el Gobierno de Estados Unidos había pasado por episodios de tensión, como cuando Trump lo acusó sin pruebas en octubre de ser un “líder del narcotráfico” y anunció un aumento en los aranceles para Colombia que finalmente no se consumó. O cuando le revocó al presidente colombiano su visado estadounidense, en septiembre, tras participar en Nueva York en una manifestación propalestina durante la semana de la Asamblea General de la ONU. También, cuando Washington descertificó a Colombia, días antes, como país que coopera en la lucha antinarcóticos.

Las llamadas a consultas de ambos embajadores o el rechazo de los vuelos con deportados desde Estados Unidos, hace casi un año, marcaron una degradación de las relaciones bilaterales. Con tan solo ocho meses por delante, la sensación es que la reparación del vínculo entre ambos países, irrompible hasta hace pocos años, será tarea del próximo Gobierno colombiano.

Sobre la última fase de la campaña de presión sobre el chavismo, Trump dijo este lunes, durante un acto en el que anunció que Estados Unidos construirá un nuevo tipo de buques de guerra, bautizados con su nombre, que planeaba quedarse tanto con la carga, de 1,9 millones de barriles, como con el primero de los petroleros incautados el pasado 10 de septiembre, un carguero de nombre Skipper.