Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Delcy Rodríguez sostiene que ningún agente externo gobierna Venezuela

En Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha apuntado que ningún agente externo gobierna Venezuela: “Mi destino no lo decide sino Dios”, ha aseverado tras las presiones ejercidas por Trump, quien ha llegado a amenazarla diciendo: “Si no hace lo correcto, probablemente pagará un precio más alto que Maduro”. Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su equipo barajan distintas opciones para hacerse con Groenlandia. Un comunicado de la Casa Blanca afirma que “adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para EE UU” y que “recurrir al Ejército es una opción”. Poco antes, el presidente español, Pedro Sánchez, ha señalado que España no va a aceptar “que se amenace la integridad de Dinamarca” y ha asegurado que la operación estadounidense contra Venezuela del pasado sábado, en el que fue detenido Nicolás Maduro, “sienta un precedente muy peligroso”. También los ministros de Exteriores de los cinco países nórdicos —Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y Dinamarca— han defendido en un comunicado conjunto la soberanía del territorio autónomo danés de Groenlandia y la inviolabilidad de las fronteras, después de que los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca emitieran una declaración similar.
La estampa tiene el peso y la pompa de las coronaciones ante Dios. Delcy Rodríguez, con la mano izquierda en alto y la derecha sobre la Biblia, el libro posado en un cojín granate con ribetes dorados. Lleva un vestido aguamarina. Jorge Rodríguez, la izquierda en alto, corbata púrpura, gafas de montura. Un hombre que juramenta a su hermana pequeña como presidenta encargada de Venezuela, hijos de un padre asesinado cuando se encontraba bajo custodia de las autoridades en los años noventa y ellos eran menores, con toda la vida por delante. Los dos irán más tarde a visitar la tumba de su padre, pero antes se encuentran ahí, congelados, en el momento más simbólico de sus vidas. Entre los dos, con las manos apoyadas en el atril, custodiando la Biblia y con semblante grave, Nicolás Maduro Guerra.
Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia, según la cadena ABC
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.
De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado. De acuerdo con uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EE UU cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas. (Efe)
Delcy Rodríguez asumió las riendas del estado venezolano con una economía en la cual se gesta, nuevamente, un problema inflacionario de grandes magnitudes. Una industria petrolera todavía muy lastimada por la desastrosa administración de estos años. Un Producto Interno Bruto que ha perdido el 70% de su tamaño en los últimos 10 años y una escala salarial que atestigua el empobrecimiento general de la población.
Qué ha pasado en las últimas horas
Delcy Rodríguez sostiene que ningún agente externo gobierna Venezuela: “Mi destino no lo decide sino Dios”. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado que ningún “agente externo” gobierna el país, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.
El ejército de Venezuela dice que 24 de sus miembros murieron por el ataque de EE UU. El ejército de Venezuela ha cifrado en 24 los militares venezolanos muertos durante el ataque perpetrado el pasado sábado por Estados Unidos, en el que se capturó al presidente Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.
Donald Trump: “Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE UU”. A través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para administrarlo y venderlo “él mismo”.
Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia por la fuerza. En un comunicado, la Casa Blanca confirma que el presidente y su equipo de seguridad nacional debaten distintas alternativas para hacerse con el territorio, y que recurrir a las Fuerzas Armadas para conseguirlo “siempre es una opción”.
El chavismo es un movimiento de fotos e iconos que el lunes no dejó pasar una nueva oportunidad. El día de la unción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea, el día en el que el poder ejecutivo y el legislativo quedaron en manos de los hermanos, la tercera pata en discordia, Diosdado Cabello, lució con el ceño fruncido y aire adusto que no pasó desapercibido para los fotógrafos y las cámaras que seguían la retransmisión de la ceremonia. Diosdado Cabello, cabeza visible de la considerada ala militar, escuchó con aire circunspecto los sentidos discursos de la tribuna durante lo que parecía una ceremonia luctuosa y no la llegada de una nueva presidenta al poder.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la actualidad sobre la situación en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos.
