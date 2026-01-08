Venezuela libera a cinco presos españoles

Captura de pantalla de una transmisión del canal de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde se observa a los ciudadanos españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasne sosteniendo una hoja con sus datos de identificación, en Caracas, en 2024.

El anuncio por parte de las nuevas autoridades venezolanas de la excarcelación de un “número importante” de reclusos como “gesto de paz unilateral” se ha concretado en la liberación de cinco presos españoles, cuatro con nacionalidad exclusivamente española y la quinta con doble nacionalidad hispano-venezolana. Los excarcelados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel, según han confirmado fuentes diplomáticas.

Aunque se ha mostrado muy prudente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el primero en anticipar la noticia. “La información que llevo siguiendo a lo largo de todo el día es que esas liberaciones se están produciendo, tal y como ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, y que ”con todas las cautelas”, hay ciudadanos españoles “entre las liberaciones”, ha declarado en el programa Malas Lenguas a La 2 de TVE. El jefe de la diplomacia española ha agregado que, de confirmarse, “será un paso muy positivo” por parte de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores ha difundido el siguiente comunicado: “El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas. El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente. España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”.

Adasma (32 años) y Basoa (35), dos jóvenes vascos que se encontraban de turismo en el Amazonas, fueron detenidos tras las elecciones del pasado 28 de julio, cuya victoria se atribuyó fraudulentamente el régimen. Se les acusó de agentes del CNI, lo que el servicio secreto español negó, y de formar parte de una conspiración para matar a Nicolás Maduro organizada por la CIA por la que también fueron detenidos ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades.

El canario Miguel Moreno (34 años) fue capturado en junio pasado junto a los demás tripulantes del buque cazatesoros N35 cuando buscaba restos de barcos hundidos en aguas que Venezuela reivindica como propias. El valenciano Gorbe (52) residía hace tiempo en Venezuela y fue detenido en 2024 acusado de estar en situación ilegal por haberle caducado el visado.

Rocío San Miguel, con doble nacionalidad española y venezolana, es una defensora de los derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Profesora de la Universidad Central de Venezuela, fue detenida a principios de 2024 acusada falsamente de conspiración.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, había anunciado este jueves la excarcelación de un “número importante” de presos en las próximas horas, sin especificar el número de presos ni la fecha concreta de su liberación. “Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez.

Rodríguez ha dicho que “en las próximas horas” se sabrá del número total de encarcelados, y ha agradecido la intermediación realizada por el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el mandatario de Brasil, Lula Da Silva, y el Gobierno de Qatar.