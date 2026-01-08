Ayuso exhibe su sintonía con Milei en una reunión en Buenos Aires con la crisis de Venezuela sobre la mesa

La presidenta de la Comunidad de Madrid resalta que ambos países “deben cuidar por su futuro y el de occidente”

El presidente argentino, Javier Milei, ha recibido este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires. Se trata del tercer encuentro presencial entre ambos, lo que muestra la gran sintonía que los une en un momento marcado por la actualidad política de Venezuela tras el ataque estadounidense y la captura del líder chavista Nicolás Maduro.

Díaz Ayuso ha permanecido en la Casa Rosada poco más de una hora, en una visita “de carácter personal” realizada después de haber pasado unos días de vacaciones en el vecino Uruguay. Pese a tratarse de una reunión informal, les ha acompañado también el canciller argentino, Pablo Quirno. En una de las imágenes difundidas por Presidencia se los ve sentados detrás de la icónica motosierra que simboliza los recortes del Estado realizados por Milei desde que asumió el poder, dos años atrás.

Según fuentes del Gobierno autonómico, en la reunión han expresado el “deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre Argentina y la Comunidad de Madrid”. “Gracias al presidente de Argentina por nuestro encuentro en la Casa Rosada de Buenos Aires. Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales”, ha publicado Ayuso en sus redes sociales.

El excelente vínculo que sostienen Milei y Díaz Ayuso contrasta con la tensión existente con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que llegó a retirar a su embajadora en Argentina a mitad de 2024. La dirigente madrileña se ha convertido en una de las figuras españolas más cercanas a Milei, junto al líder de Vox, Santiago Abascal.

Según medios argentinos, el principal tema de la reunión de este jueves ha sido Venezuela. Milei, uno de los grandes aliados de Donald Trump en América Latina, fue de los primeros líderes mundiales en aplaudir el ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero y la captura y posterior traslado de Maduro a Nueva York para ser juzgado por presunto narcoterrorismo. En su primera entrevista tras la intervención, Milei celebró la captura del “narcodictador” y lo acusó de haber interferido en distintos procesos electorales del continente y de tener “conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos”.

En un primer momento, el Gobierno argentino expresó su apoyo a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y mostró su confianza en que “las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano” en las elecciones de 2024 podrían finalmente “ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular”. Tras las negociaciones de Trump con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en cambio, Milei dejó de pedir la asunción de González Urrutia como presidente venezolano.