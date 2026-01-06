El Gobierno de Milei reafirma su respaldo a la detención de Maduro, pero ya no pide la asunción de González Urrutia

Ante la ONU, Argentina avala el operativo ordenado por Trump en Venezuela y se ofrece a colaborar en la recuperación de la democracia

Javier Milei fue uno de los primeros y más enfáticos defensores del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Este lunes, el Gobierno ultraderechista de Argentina volvió a poner en escena su alineamiento incondicional con Donald Trump. En las Naciones Unidas respaldó el operativo estadounidense y la detención de Nicolás Maduro. Pero, en contraste con las declaraciones formuladas por Milei el mismo sábado, esta vez el Ejecutivo no abogó por la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente venezolano.

Apenas horas después de que EE UU ejecutara su operativo militar en Caracas, el presidente Milei celebraba la incursión como “una excelente noticia para el mundo libre”. En ese momento, en declaraciones al canal La Nación+, planteaba: “Es momento de que todo se recomponga [en Venezuela] y asuma el verdadero presidente que es Edmundo González Urrutia”.

El seguidismo de Milei a Trump quedaría pronto algo descolocado por la decisión del republicano de negar su apoyo al liderazgo de María Corina Machado y González Urrutia en Venezuela. Hasta ese momento, Milei había remarcado en diversas oportunidades su afinidad con ambos. Incluso había viajado a Noruega cuando Machado fue distinguida con el premio Nobel de la Paz.

Este lunes, el Ejecutivo ultra reafirmó su respaldo a Trump, pero ya sin menciones a Urrutia. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, dijo el embajador Francisco Tropepi, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin hacer alusión al interés explicitado por Trump sobre el petróleo venezolano, Tropepi aseguró que el Gobierno de Milei “confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia”. También apuntó que Argentina “está lista y dispuesta a colaborar” con el logro de esos objetivos.

El embajador sostuvo que el régimen de Maduro constituyó “una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos” y para “toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado”. Como cierre de su discurso, solicitó que “las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela” contribuyan a la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde diciembre de 2024.

Milei aspira a que el Congreso argentino avale su postura. El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) ya presentó un proyecto de declaración para expresar “el respaldo [...] a la captura y remoción del territorio venezolano del dictador Nicolás Maduro”. Para los legisladores oficialistas, la intervención de EE UU implica “un paso significativo hacia el restablecimiento del orden democrático” en el país caribeño.

Elaborada el sábado pasado, la declaración propuesta por LLA todavía incluye el aval a Edmundo González Urrutia. Entre sus fundamentos, promueve “la reposición del legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024”.

En cualquier caso, la iniciativa promete generar debate en el Parlamento argentino. Tanto el peronismo como la izquierda y otras bancadas se han pronunciado en rechazo al operativo ordenado por Trump y han denunciado que vulnera el derecho internacional.

La justicia argentina también se posicionó en sintonía con las pretensiones del Gobierno ultraderechista. Mientras en Nueva York se iniciaba el proceso judicial a Maduro, el fiscal Carlos Stornelli solicitó este lunes que el exmandatario venezolano sea extraditado para ser juzgado en Buenos Aires. Los tribunales federales porteños requieren desde 2024 la captura de Maduro, en una causa iniciada bajo el principio de jurisdicción universal y en la que está acusado de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos de lesa humanidad.