Trump amenaza a Petro por tercera vez en un mes: “Me suena bien una operación en Colombia”

El tono no ha hecho sino subir en la Casa Blanca contra el presidente colombiano Gustavo Petro. En la noche de este domingo, el presidente Donald Trump ha hablado con periodistas desde su avión presidencial, Air Force One, sobre la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Y sin que alguien le preguntara sobre Colombia, ha vuelto a dedicar unas palabras al país vecino. “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”, afirmó. Insistió luego que Petro tiene “molinos de cocaína, fábricas de cocaína”. Cuando una periodista le preguntó si Estados Unidos está considerando “una operación como la de Venezuela”, Trump no lo descartó: “Me suena bien”.

El mensaje contra el presidente de Colombia hace eco a otro que el mismo Trump dijo el día anterior, en rueda de prensa desde la Florida, solo horas después de capturar a Maduro. Al hablar brevemente de Gustavo Petro, afirmó que este “está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero”. Y poco antes, el 23 de diciembre, Trump afirmó algo similar contra Petro: “Más le vale andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga. Fabrican cocaína en Colombia y la envían a Estados Unidos. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína”.

En paralelo, el presidente Petro no ha hecho sino condenar el ataque de Estados Unidos en Venezuela a través de comunicados de la Cancillería pero también con largos textos en sus redes sociales. “Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro”, dijo esta tarde en su cuenta de X sobre la captura a Nicolás Maduro. “Lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, añadió.

Petro también se ha defendido reiteradas veces contra la acusación de que él es un narcotráficante. “Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump”, afirma este domingo desde su cuenta de X. Considera, además, que esto es una retaliación porque él lideró una manifestación en Nueva York, en septiembre del año pasado, en la que le pedía a soldados de Estados Unidos no respetar las ordenes de Trump cuando implicaran un apoyo al gobierno de Israel en su ofensiva contra Gaza. “Por lo que dije usted se tomó la soberbia de castigar a mi opinión”, considera Petro. Tras esa manifestación, el gobierno de Estados Unidos revocó la visa del presidente colombiano.

Petro ha tenido una relación tensa con Donald Trump desde el principio de año 2025, cuando el jefe de Estado de Colombia decidió devolver un avión con migrantes deportados y encadenados, y el norteamericano entonces decidió amenazar al país sudamericano con aranceles. Los canales diplomáticos bajaron la tensión, y tanto las fuerzas militares del país como algunos líderes políticos mantienen hoy canales de diálogo con la administración Trump. Pero si en la Casa Blanca han bajado el volumen con sanciones a Colombia, lo han subido con sanciones al presidente. En Octubre, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro en una lista que lo asocia al narcotráfico, una acusación para que la que no ha habido evidencia.

Si bien durante la administración de Gustavo Petro ha aumentado el número de cultivos de coca en el país, según algunos sondeos que el presidente disputa, este auge ha sido asociado más a un fracaso de la política de paz del Gobierno, y al fortalecimiento de los grupos armados que trafican droga, que a una alianza del presidente al mundo del narco. La Casa Blanca, sin embargo, no lo ve así y cada día sube más su tono de amenaza al mandatario de Colombia.