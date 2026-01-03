Trump amenaza a Petro tras la captura de Maduro: “Será mejor que se cuide”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este sábado su amenaza contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro. “Reitero mi primera declaración [de diciembre]: está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero”, ha declarado en una rueda de prensa en Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida. Horas antes, el mandatario colombiano condenó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y aseguró que no está preocupado de posibles acciones de Washington en su contra. “No tengo nada de que esconderme”, dijo.

Trump lleva meses de insultos y amenazas contra Petro, quien ha sido uno de sus más fervientes críticos en América Latina —ha cuestionado su política migratoria, los aranceles, los ataques extrajudiciales a supuestas narcolanchas en el Caribe—. A mediados de octubre, el estadounidense comenzó a acusar a su homólogo colombiano de “ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”. No aportó ninguna prueba, y Petro respondió que él es quien más ha combatido a los narcotraficantes en Colombia y que Trump está siendo engañado por sus asesores. Apenas unos días después, el norteamericano sumó más insultos: “un matón [a thug, en inglés]” y “una mala persona”. En diciembre, redobló la apuesta: “Más le vale [a Petro] andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga”.

El norteamericano también amenazó hace unas semanas con ataques a Colombia, en medio de la creciente tensión con Venezuela. “He oído que Colombia produce cocaína, tienen plantas de fabricación. Y luego nos la venden. Cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo. Entonces, Petro le respondió: “Venga conmigo y le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia”.

La amenaza, que parecía lejana, tomó fuerza en la madrugada de este sábado tras el ataque de Washington contra Caracas y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Trump ha señalado durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago su país va “a dirigir Venezuela hasta que haya una transición segura y ordenada” y que no cree que un segundo operativo sea necesario, pero que no lo descarta. que no cree que sea necesario un segundo operativo, pero que no lo descarta. Ha asegurado que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ya se “ha puesto a disposición de la Casa Blanca”. Asimismo, ha indicado que no se ha contactado a´n con la líder opositora María Corina Machado. “No tiene el apoyo [suficiente] dentro del país, no tiene el respeto dentro del país”, ha afirmado.

Petro, por su parte, ha seguido de cerca el ataque en Venezuela. A las tres de la mañana del sábado, antes de que la Casa Blanca confirmara el operativo, informó a través de X que se habían registrado bombardeos en varias partes del país vecino: bases militares, aeropuertos, el casco central de Caracas. Dos horas después, ordenó el despliegue de la Fuerza Pública en la extensa y porosa frontera compartida entre los dos países, de más de 2.200 kilómetros, así como brindar toda la asistencia disponible en caso de que se presente una entrada masiva de refugiados. Condenó, además, “la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”. “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”, dijo.

Su comentario ante una posible represalia de Trump se produjo horas después, hacia las nueve de la mañana. Respondió a una publicación en X de un comunicador de derechas, Hassan Nassar, que señalaba que Petro “debe estar muy preocupado” por lo que pueda contar Maduro ante la justicia estadounidense. El mandatario negó cualquier inquietud y reiteró que él ha combatido el narcotráfico. “Fui el que me dediqué a investigar 10 años y evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados”, le dijo, en una argumentación similar a la que utilizó cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista Clinton o lista OFAC, el listado de las personas sancionadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La amenaza contra Cuba

Las amenazas de Washington este sábado no se han limitado a Petro. Trump ha señalado durante la rueda de prensa en Mar-a-Lago que Cuba es “un caso muy similar” al de Venezuela. Después, su secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido aún más explícito: “Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”. Más temprano, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó el ataque contra Venezuela y demanó una “urgente reacción de la comunidad internacional”. “Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!”.

Además de Colombia y Cuba, varios países latinoamericanos han condenado el ataque. Entre ellos, se encuentran Brasil, México y Chile. “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente venezolano han traspasado una línea inaceptable. Estos actos (...) sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, declaró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva. Argentina y Ecuador, en cambio, celebraron el operativo y la captura de Maduro. “La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió el presidente argentino, Javier Milei, en X. El ecuatoriano Noboa, por su parte, planteó que “a todos los criminales narco chavistas les llega su hora” y que su país apoyará a los opositores venezolanos.