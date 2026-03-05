Bartomeu justifica un pago del Barça a su abogado porque consiguió reducir la condena por el ‘caso Neymar’

Josep Maria Bartomeu ha vuelto a pasar este jueves por los juzgados, en esta ocasión para declarar como imputado en un caso que le investiga por supuesta administración desleal en el pago de comisiones cuando presidía el Fútbol Club Barcelona. En uno de los asuntos que se investigan, el del pago de 1,7 millones de euros a un abogado por su intermediación en el caso de fraude fiscal por el fichaje de Neymar, Bartomeu ha defendido que esa cuantía se liquidó después de cerrar un acuerdo verbal con el letrado José Ángel Gonzalez Franco, abogado personal de Bartomeu en el mismo caso del jugador brasileño.

La aprobación de ese pago, sujeta a la junta directiva por la alta cuantía que representaba, fue aprobada por los directivos del club azulgrana más tarde. Supuestamente, el abogado participó en la negociación que desembocó en un pacto de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado con el que el Barcelona admitía dos delitos fiscales en el fichaje del jugador brasileño y aceptaba el pago de una multa. Bartomeu ha explicado que González Franco cobró un 10% de la cuantía que el Barcelona se ahorró en con el pacto, que permitió rebajar de los 22 millones a los 5 millones. La decisión se tomó después de una reunión en la que también estaba el predecesor de Bartomeu en el cargo, Sandro Rosell, también implicado en la causa penal por el fraude fiscal.

La pieza que analiza el titular de la plaza 16 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona se refiere al pago de distintas comisiones pagadas por el club afloradas por la junta directiva de Joan Laporta en el mandato que acaba de finalizar, que según el club ascendían a unos 30 millones de euros. Con el cambio de riendas, el club encargó un informe forense a la firma especializada Kroll y esta detectó distintos pagos millonarios realizados por la entidad azulgrana, y sin conocimiento de la junta directiva, que levantaron sospechas, por lo que se optó por llevar el caso ante la Fiscalía.

Tras la investigación preprocesal del ministerio fiscal, este decidió elevar el caso al juzgado, donde actualmente se encuentra en fase de instrucción. Están también en cuestión los pagos realizados por la intermediación del fichaje del jugador brasileño Malcom, y un pago al Club Laietà, vecino del Barça, ante la afectación que iban a tener las obras del Espai Barça, que supuso la desaparición del Miniestadi y la remodelación en curso del Camp Nou. En sus conclusiones, la Fiscalía consideró que el club había provocado un perjuicio económico al club azulgrana con esos pagos, en los que la pesidencia “omitió el deber de diligencia y lealtad”. Respecto al caso de Malcom, las dos fiscales que llevan el caso no han hecho preguntas.

En el caso del Laietà, el expresidente del Laietà, Domingo Goenaga, declaró en diciembre que la transacción fue fruto de una decisión tomada por la asamblea del club, que reclamaba compensaciones por un importe de 1,5 millones de euros por el impacto de las obras. Si no se producía ese pago, señaló el exdirectivo, el club tenía intención de impugnar el planeamiento urbanístico que permitía la modificación de todo el espacio del Barcelona en el distrito de Les Corts. Bartomeu ha defendido hoy que esa decisión supuso rebajar los cuatro millones de euros que el Laietà solicitaba inicialmente.

Bartomeu no es el único exdirectivo azulgrana investigado en esta causa, en la que también se encuentran Jordi e Ignacio Mestre y Òscar Grau, quien fue director general de la entidad.

Tres acusaciones abiertas y una condena

Si el Barcelona acumula múltiples causas en los juzgados que se encuentran en proceso de investigación, Bartomeu está imputado en tres. Una es la del pago al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, que fue pasando de mandato en mandato entre 2001 y 2018, lo que supuso un dispendio de siete millones de euros, lo que se investiga como una supuesta retribución ilegítima para conseguir favores arbitrales, acusación que todos los imputados han negado.

El otro es otra pieza que investiga otro supuesto delito de administración desleal por el Barçagate, que acabó finiquitando su etapa al frente del club. En este, se le investiga por utilizar recursos de la entidad para impulsar su imagen y, sobre todo, impulsar una campaña en las redes sociales contra quienes eran sus rivales. En una de las demandas vinculadas por ese caso, impulsada por el empresario Jaume Roures, Bartomeu (junto a su mano derecha Jaume Masferrer) ya fue condenado a una sanción de 10.000 euros por injurias graves, en lo que puede ser la antesala de otra condena por el caso.