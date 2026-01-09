Un juez condena a Josep Maria Bartomeu y su mano derecha por injurias a Jaume Roures, a quien llamaron “Catanazi” o “financiador del golpe de Estado”

Josep Maria Bartomeu tendrá que indemnizar a Jaume Roures, empresario y productor cinematográfico, expresidente de Mediapro, por la campaña contra él a través de una cuenta de Twitter (ahora X) y otra de Facebook mientras presidía el Futbol Club Barcelona. También lo tendrá que hacer quien fuera su mano derecha en la entidad, Jaume Masferrer. Así lo ha decidido el Juzgado de lo Penal número 4 de Barcelona, que obliga a ambos a pagar 6.000 euros y 3.000 euros de indemnización, respectivamente, además de otros 10.000 por el daño moral causado. Ese dinero lo ingresará el Casal dels Infants del Raval, por petición de Roures. Es una de las acusaciones que figura como un apéndice del Barçagate, la contratación de empresas por el club para arremeter contra sus rivales.

El juez concluye así que tanto Bartomeu como Masferrer estaban al tanto de las campañas y que el segundo tuvo una relación directa con la empresa encargada de ensuciar la imagen de Roures, la sociedad I3Ventures (dependiente de Nicestream), con el “evidente ánimo de desacreditar” al empresario, afectando a su fama y honor.

La campaña contra el expresidente de Mediapro, destapada por la Cadena Ser, se llevó a cabo entre 2018 y 2020. La sentencia, avanzada por EFE y a la que ha tenido acceso este diario, enumera decenas de mensajes que se difundieron en las redes sociales. El primero de los que constan, posteado el 15 de junio de 2018, decía: “¿Vuelve Jaume Roures a acoger etarras en su casa?”. El último, del 27 de diciembre del año posterior, lanzaba este otro texto: “Jaume Roures y Tatxo Benet inyectan 844 M para sanear las cuentas de Público.es. Me pregunto de qué soborno o contrato ficticio saldrá toda esa pasta”. El fallo considera probado que se trata de un delito de injurias graves con publicidad, pese a que no acaba asumiendo los 100.000 euros de indemnización que solicitaba Roures en su demanda. La sentencia es recurrible.

El fallo considera que a través de la cuenta se vertieron dos tipos de contenidos. Unos con “expresiones ofensivas e innecesarias”, con “expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios”. Expone ejemplos como “la zorra de Jaume Roures”, “Catanazi” o “financiador del golpe de Estado”. En otros casos eran informaciones sobre los negocios de Roures emitidas “de forma no neutra, sesgada y con un indisimulado tono peyorativo y ofensivo”.

En las declaraciones de los testigos quedó probado que Masferrer tenía interrelación con los empleados de I3Ventures y que le llegaban los informes sobre los trabajos que esta empresa efectuaba, básicamente la elaboración de contenido a través de las cuentas denominadas Jaume del Terror 2 y Jaume un film de terror. Y, en el caso de Bartomeu, al menos en una ocasión está probado que tuvo conocimiento de esos informes, porque en un caso pidió que se cambiara una fotografía. El interés en arremeter contra la imagen de Roures sería porque “era una persona contraria a la presidencia y a la junta directiva” del Barça de aquella época, tal y como había sucedido en el mandato anterior, el presidido por Sandro Rosell. Masferrer declaró que los servicios I3Ventures habían sido contratados antes de la llegada de Bartomeu a la presidencia.