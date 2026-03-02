La Audiencia Nacional rechaza la denuncia presentada contra Laporta por blanqueo

La Audiencia Nacional ha archivado una denuncia presentada por un socio del F. C. Barcelona contra Joan Laporta, candidato a la reelección como presidente del club, y contra varios miembros de su junta directiva por blanqueo de capitales, entre otros delitos. El magistrado instructor Santiago Pedraz ha dado carpetazo este lunes al asunto al concluir que carece de competencia para investigar los hechos narrados en el escrito. Pedraz sigue así la línea marcada por la Fiscalía, que defendió que el caso, de seguir adelante, debía llevarse en un juzgado ordinario de Barcelona.

Un socio del club, Isidro Segundo Navarro, presentó el pasado febrero una denuncia por delitos de blanqueo, administración desleal, corrupción entre particulares, falsedad documental y organización criminal. El escrito narraba, entre otras supuestas irregularidades, el cobro de comisiones indebidas vinculadas a diferentes operaciones efectuadas en el F. C. Barcelona durante su último mandato: entre ellas, la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional norteamericana Nike.

Tras recibir la denuncia, el juez Pedraz pidió opinión a la Fiscalía, que informó la pasada semana que se oponía a su admisión a trámite. El ministerio público argumentó que, según la jurisprudencia, la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar, ya que buena parte de las operaciones se desarrollaron en España —el denunciante, para alegar que este tribunal especial asumiera el caso, se aferraba a que se ejecutaron en el extranjero—.

Este lunes, una vez conocido el criterio de la Fiscalía, el juez Pedraz ha seguido la misma línea. El magistrado, que no entra en el fondo del asunto, ha rechazado directamente la denuncia por falta de competencia. Explica que, para poder asumirla, es necesario que el delito se cometa “en su integridad en el extranjero”. Su decisión puede ser recurrida ahora ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El socio del club tienen también la posibilidad de dirigirse directamente a un juzgado de Barcelona.