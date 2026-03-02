Ir al contenido
España
Sucesos

Un niño de dos años muere en Carballo (A Coruña) al atragantarse con una gominola

Los hechos ocurrieron el pasado sábado y los servicios sanitarios desplazados al domicilio no pudieron salvar al menor

Las Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña en una imagen de archivo.M. Dylan (Europa Press)
EP
A Coruña -
Un niño de dos años ha fallecido en Carballo (A Coruña) tras atragantarse con una gominola, según la información facilitada a Europa Press por fuentes consultadas.

Desde el servicio de emergencias 112 Galicia han confirmado que sobre las 20.25 horas del sábado, día 28, se recibió el aviso a través de Urxencias Sanitarias 061.

Al tener constancia de los hechos, se comunicó también a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar. Desde los servicios sanitarios desplazados al domicilio trataron de reanimarlo.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, no fue posible salvarle la vida pese a lograr retirar la gominola que había ingerido, confirmándose allí el fallecimiento por el atragantamiento.

