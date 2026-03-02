Un niño de dos años muere en Carballo (A Coruña) al atragantarse con una gominola
Los hechos ocurrieron el pasado sábado y los servicios sanitarios desplazados al domicilio no pudieron salvar al menor
Un niño de dos años ha fallecido en Carballo (A Coruña) tras atragantarse con una gominola, según la información facilitada a Europa Press por fuentes consultadas.
Desde el servicio de emergencias 112 Galicia han confirmado que sobre las 20.25 horas del sábado, día 28, se recibió el aviso a través de Urxencias Sanitarias 061.
Al tener constancia de los hechos, se comunicó también a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar. Desde los servicios sanitarios desplazados al domicilio trataron de reanimarlo.
Sin embargo, según las fuentes consultadas, no fue posible salvarle la vida pese a lograr retirar la gominola que había ingerido, confirmándose allí el fallecimiento por el atragantamiento.
