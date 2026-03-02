Ir al contenido
HOMICIDIOS

Un hombre se entrega tras asesinar a su casera en Carabanchel

El detenido, de 21 años, ha confesado los hechos y el Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de la víctima hallado en una cama con signos de asfixia

Los sanitarios del Summa 112 en la calle Oropéndola, donde un hombre ha matado a su casera este lunes 2 de marzo de 2026.Summa 112
Patricia Peiró
Patricia Peiró
Madrid -
Un hombre se ha entregado en la mañana de este lunes en la comisaría de Policía Nacional de Carabanchel para confesar que acababa de terminar con la vida de la casera del piso en el que vivía alquilado. El homicida ha quedado detenido y los agentes han comenzado la investigación de lo sucedido. Fuentes policiales descartan que se trate de un caso de violencia de género, pues la relación que existía entre ambos solo se circunscribía al alquiler del piso, según los primeros pasos de la investigación. El hombre no tenía antecedentes.

El homicida confeso se ha presentado en las dependencias policiales a las 8.33 de la mañana y ha detallado los hechos, tras lo que ha quedado detenido. A continuación han acudido al domicilio varios policías de seguridad ciudadana y han confirmado el hallazgo del cadáver de la mujer de 30 años. El Summa 112 se ha desplazado también hasta la vivienda, situada en la calle Oropéndola, para confirmar el fallecimiento de la víctima. La mujer ha sido hallada en una cama con signos de asfixia y un lazo alrededor del cuello.

El grupo VI de homicidios se ha hecho cargo de la investigación para aclarar todos los hechos que rodean a este crimen y en qué circunstancias se produjo. Al lugar de los hechos también han acudido los efectivos del grupo de delitos violentos de la policía científica para recopilar pruebas. El detenido es un hombre de 21 años y nacionalidad venezolana, según fuentes cercanas al caso.

