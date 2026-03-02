Estados Unidos envía más refuerzos a Oriente Próximo ante la ampliación del conflicto

El Pentágono advierte de una operación prolongada en Irán: “No es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen ha cambiado”

Estados Unidos envía más refuerzos a sus posiciones en Oriente Próximo, donde se amplía el conflicto con Irán y ya llega a Chipre, según ha indicado el Pentágono, que ha advertido de una campaña prolongada en la primera rueda de prensa del Gobierno estadounidense desde el lanzamiento de la Operación Furia Épica el pasado sábado.

“El despliegue incluye miles de militares de todas las ramas de las fuerzas armadas, centenares de cazas de cuarta y quinta generación, docenas de aviones cisterna, los grupos de ataque de los portaaviones Lincoln y Ford y sus aviones a bordo, un flujo sostenido de municiones, combustible, todo ello apoyado con operaciones de reconocimiento, inteligencia y vigilancia. El flujo de fuerzas continúa. De hecho, el almirante Brad Cooper —al frente del Comando Central, responsable de las operaciones en Oriente Próximo— recibirá refuerzos adicionales incluso hoy mismo”, ha declarado el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

El jefe del Estado Mayor Dan Caine durante la rueda de prensa, este lunes. Elizabeth Frantz (REUTERS)

La ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán va a necesitar tiempo para alcanzar sus objetivos y dejará aún más bajas entre los soldados estadounidenses, según ha reconocido el Pentágono. Cuáles son esos objetivos es algo que no termina de estar claro y que parece cambiar de rato en rato: del cambio de régimen, a la destrucción del programa nuclear y el armamento iraní, y vuelta al cambio de régimen. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, “esta guerra no es de cambio de régimen, pero el régimen ha cambiado”.

“Esta no es una operación que se completa en una sola noche”, ha asegurado el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, en una rueda de prensa que no ha esclarecido muchos de los interrogantes que penden sobre esta operación: ni qué es lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere conseguir exactamente, ni cuánto tiempo calculan que será necesario para conseguirlo. El republicano ha dado distintas versiones en sus declaraciones a la prensa, desde “dos o tres días” a “el tiempo que sea necesario”, aunque en sus comentarios más recientes ha hablado de “unas cuatro semanas”.

“Los objetivos militares que el Estado Mayor y el Comando Central hemos recibido necesitarán tiempo para lograrse, y en algunos casos será trabajo difícil y complicado”, ha apuntado Caine. El mando militar ha revelado que en los dos primeros días de ataques las fuerzas estadounidenses han golpeado un millar de objetivos con decenas de miles de proyectiles, centrados inicialmente en la destrucción de los centros de mando iraníes para impedir una respuesta coordinada. También ha asegurado que, aún ahora, el Pentágono sigue enviando material de refuerzo a la zona.

Estados Unidos “puede mantener la lucha”, ha asegurado el general, antiguo piloto de cazas F-16. Una de las dudas que se han suscitado es la capacidad de Estados Unidos para mantener una guerra prolongada, dado el bajo nivel de sus arsenales de municiones tras los envíos de los últimos años a Israel y Ucrania.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha subrayado que la duración de la operación la decidirá el presidente, Donald Trump. Pero ha insistido en que Fuerza Épica no será “una guerra interminable”. Según el alto cargo, los objetivos son la destrucción de los misiles y de la Armada iraní y asegurarse de que Irán no puede contar con un programa de armas nucleares.

Hegseth ha insistido en que no hay soldados estadounidenses en territorio iraní —la opinión pública estadounidense probablemente no toleraría un despliegue terrestre—, pero tampoco ha querido descartarla por completo. “No vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no”, ha declarado el jefe del Pentágono. Por su parte, Caine también ha esquivado aportar información sobre objetivos futuros que pudiera “dar pistas al enemigo”.

Varias personas observan la rueda de prensa, este lunes. Mark Schiefelbein (AP)

Poco después de que el Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo, anunciara la muerte de un cuarto soldado, que había quedado herido grave en el ataque iraní que mató a otros tres el domingo en una base militar en Kuwait, Hegseth y Caine han puntualizado que probablemente habrá otras bajas estadounidenses en este conflicto. El Pentágono ha informado también del derribo de tres aviones F-18 estadounidenses por fuego amigo en Kuwait, aunque en este caso los pilotos pudieron escapar en paracaídas.

Al anunciar el comienzo de los ataques, el sábado a primera hora, Trump había llamado a las fuerzas iraníes a rendirse, a cambio de inmunidad, y a los ciudadanos de ese país a sublevarse contra su régimen, pero hasta el momento no se perciben indicios de debilidad en el régimen pese a la muerte en los bombardeos del líder supremo iraní, Ali Jameneí.

Según ha declarado Hegseth, con el gusto por la hipérbole que caracteriza a esta Administración, esta operación es la “más letal, más compleja y más precisa” de la Historia. “Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado”, remachaba.

El antiguo presentador de televisión de la cadena conservadora Fox instó a los iraníes, como ya había hecho Trump, a aprovechar “esta increíble oportunidad” para forzar un cambio de gobierno. “El presidente ha sido claro: ha llegado su momento. A las fuerzas de seguridad iraníes: elijan con sensatez”.