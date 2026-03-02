Murtra advierte contra la “ingenuidad” europea: la soberanía tecnológica exige escala y una IA propia

En el marco del Mobile World Congress (MWC) de 2026, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha emitido una de las advertencias más severas de la jornada sobre el futuro digital del continente. Durante su participación en la mesa redonda ¿Qué significa la soberanía tecnológica estratégica para Europa?, Murtra ha señalado que solo los sectores más ingenuos de la sociedad y la política pueden creer que Europa mantendrá un acceso garantizado a las versiones más punteras de la Inteligencia Artificial (IA) en la próxima década. Este mensaje, dirigido a reguladores y líderes políticos, subraya una vulnerabilidad crítica para industrias fundamentales como la farmacéutica o la manufacturera, que dependerán de estas herramientas avanzadas para su competitividad futura. “Resulta una ingenuidad pensar que los europeos tendremos acceso a los productos de IA más avanzados que se necesitarán dentro de 10 años para, por ejemplo, la industria farmacéutica o manufacturera”, dijo.

La preocupación de Murtra no se limita a la disponibilidad comercial, sino que profundiza en las implicaciones de seguridad y soberanía nacional. El directivo ha advertido de que el uso constante de software y tecnología de terceros conlleva el riesgo de que dichas herramientas se utilicen para fines ajenos a los intereses y valores europeos. En este sentido, ha hecho una referencia implícita a la situación en Estados Unidos con empresas como Anthropic, señalando que el poder político de otras regiones podría imponer usos de la IA que comprometan la privacidad o la seguridad de los individuos en detrimento de los estándares europeos. Para contrarrestar esta tendencia, el presidente de la teleco española ha insistido en que Europa no puede conformarse con ser un simple proveedor de infraestructuras; debe desarrollar productos propios y potenciar la aparición de hiperescaladores que sostengan una economía digital independiente.

La autonomía estratégica, según Murtra, pasa inevitablemente por el control de la ciberseguridad. Esto implica no solo gestionar las herramientas de defensa, sino comprenderlas profundamente para blindar los sistemas frente a interferencias externas. Sin embargo, la creación de este ecosistema se enfrenta a barreras estructurales significativas: aunque Europa posee el conocimiento técnico o know-how, actualmente carece de la orquestación necesaria para poner en marcha productos digitales que son extremadamente complejos y costosos de replicar.

Por ello, la receta propuesta por Murtra se basa en tres pilares urgentes: ganar escala, atraer el mejor talento y realizar inversiones tecnológicas de gran profundidad. En cuanto al papel de los reguladores, la crítica ha sido directa respecto a la lentitud administrativa frente a la aceleración tecnológica. Murtra ha destacado que, mientras la IA ha experimentado cambios revolucionarios en los últimos tres meses, el marco regulatorio no ha mostrado avances en el último año.

Bajo su perspectiva, la regulación debe dar un giro de 180 grados para priorizar la creación de tecnología sobre cualquier otro aspecto normativo. Para lograrlo, propone un “contrato social” donde se permita a las operadoras ganar escala y consolidar el mercado a cambio de inversiones masivas en innovación. Según el directivo, este modelo de consolidación es una “victoria rápida” que repercutiría positivamente en la calidad del servicio y en los precios, siguiendo ejemplos exitosos vistos en potencias como China, India, Brasil o Estados Unidos.

A nivel interno, Telefónica ya está ejecutando una transformación radical para alinearse con esta visión de futuro. Murtra ha explicado que la compañía está abandonando activamente tecnologías y unidades de negocio que considera obsoletas para concentrar sus capacidades en sectores estratégicos venideros. Esta nueva organización busca ser más vertical y tener un impacto real, lo que obliga a la empresa a asumir lo que él define como “riesgos calculados”. Este cambio de mentalidad implica aceptar que muchas de las decisiones tomadas podrían no ser correctas, una realidad que el propio presidente afirma asumir como parte del proceso de evolución institucional.

Finalmente, Murtra ha instado a Europa a aprender de los modelos estadounidense y chino, donde los grandes oligopolios tecnológicos reinvierten constantemente en innovación profunda. La propuesta del presidente de Telefónica es clara: para dejar atrás la etapa de la ingenuidad, Europa debe permitir que sus empresas operen con la escala necesaria para competir globalmente. Solo así se podrá garantizar que el continente no sea solo un espectador del progreso tecnológico ajeno, sino un creador de soluciones propias que aseguren su relevancia económica y la protección de sus ciudadanos en el nuevo orden digital.