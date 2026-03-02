Puente apuesta por abrir un debate sobre el trazado de la R1 de Rodalies

El ministro de Transportes confirma que las obras en los túneles del Garraf empezarán en marzo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este lunes la necesidad de abrir un debate sobre el diseño de la línea R1 de Rodalies y pensar si es necesario desplazar el trazado, y ha avanzado el inicio de las obras del túnel del Garraf en marzo.

En un encuentro en el Ateneo de Madrid, Puente ha explicado que el trazado de la R1, que discurre por el litoral, es susceptible de verse afectado por factores climatológicos y derrumbamientos, como se vio en el temporal de enero, ya que su trazado está obsoleto.

Puente ha avanzado que las obras en lo túneles del Garraf comenzarán en marzo y no lo han hecho antes por petición expresa de la Generalitat para no acumular obras.

El ministro ha asegurado que las mejoras en Rodalies “se tienen que notar paulatinamente” y ha concretado que, actualmente, hay en curso 130 obras en esa red. “Cuando Esquerra Republicana y Junts dicen que no se ha invertido nada, les pregunto dónde harían una obra que no se esté haciendo ahora”, ha asegurado.

Según sus cifras, en dos años la inversión en Cataluña alcanza los 1.200 millones de euros y las obras en marcha son las máximas que se pueden hacer sin afectar a la prestación del servicio

Carreteras y peajes

En el mismo escenario, Puente se ha referido al debate que existe, especialmente en Cataluña, sobre el nivel de mantenimiento de las autopistas. “¿Cómo se aporta más dinero a una red que arrastra un déficit de más de 5.000 millones de euros?”, se ha preguntado Puente, que ha defendido la necesidad de alcanzar un pacto de estado en este sentido. El titular de Transportes ha abierto la puerta a que se acabe pidiendo “una aportación” de los conductores que debe ser “equitativa en todo el territorio”.