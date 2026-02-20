El secretario de Transportes, José Antonio Santano: “Espero que la crisis de Rodalies haya tocado fondo”

En marzo comenzarán las obras de los túneles del Garraf y se habilitará un transporte alternativo en autobús para los usuarios de la R2 Sur

“Espero que la crisis de Rodalies ya haya tocado fondo”, así se ha expresado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, al mes del accidente ferroviario de Gelida. Santano ha admitido que el servicio ferroviario catalán está lejos de la eficiencia esperada y admite que hay que entablar una negociación para proteger la línea R1, a su paso por el Maresme, antes de que el cambio climático acabe engullendo las vías del tren. Además, también pretende un diálogo para ver qué hay que hacer con los túneles del Garraf de la R2 sur, tras admitir que se encuentran en un estado más que calamitoso. Santano asegura que en marzo se harán obras en estos túneles. Unas obras para las que se necesitará un servicio alternativo en autobús, pero, sostiene, que esas intervenciones urgentes son meros parches en una infraestructura centenaria.

El secretario de Transportes ha hecho estas declaraciones, un mes después de la tragedia de Gelida, en la televisión autonómica catalana. “Hemos vivido una tormenta perfecta. Primero tuvimos el accidente de Adamuz (Córdoba), luego el de Gelida y la crisis de Rodalies. La crisis fue seria y yo me trasladé estas semanas a Cataluña. Se enviaron hasta 400 personas para trabajar en trincheras y taludes. Ahora tenemos un inventario hecho y hemos adjudicado -por la vía de urgencia- muchas obras para que los usuarios recuperen la confianza en Rodalies”, ha admitido Santano.

“Ahora en la red tenemos 210 limitaciones de velocidad, es una barbaridad, y tenemos una gran cantidad de obras. Espero que la próxima semana reduzcamos las limitaciones, al menos, en 26 puntos. Aun así, los horarios no se están cumpliendo y tenemos que mejorar la integración de la información entre Renfe y Adif”, asevera.

Santano ha admitido, en la entrevista, que realizó el trayecto entre plaza Catalunya y Mataró en plena crisis y, aunque el tiempo de trayecto, 40 minutos, “fue correcto”, asegura que hay muchos aspectos de mejora. “Esta línea, la R1, tiene un problema con el cambio climático. Creo que cambiando el recorrido alejas al público viajero de las estaciones. Creo que tenemos que hacer una comisión mixta para ver cómo protegemos la R1. Vi el impacto que tuvo el temporal en Badalona y creo que antes de transferir la línea a la Generalitat hay que hacer un plan preventivo”, ha concluido.

Durante toda la entrevista se ha negado a dar ninguna fecha, pero sí que ha asegurado que la R2 sur a su paso por los túneles del Garraf necesita una rápida intervención que se llevará a cabo en marzo con un plan alternativo de transporte. “Son túneles que no tienen los criterios actuales de construcción. Creo que necesitamos decisiones estratégicas de cara a analizar tanto el futuro como las alternativas de estos túneles”.

“Creo que el servicio de cercanías, igual que la educación y la sanidad, deben estar en el ámbito de las comunidades autónomas”, ha concluido Santano.