Rodalies recupera el tramo Manresa-Cervera, pero mantiene limitaciones de velocidad

La red ferroviaria de Rodalies de Cataluña recupera poco a poco su funcionalidad con reaperturas de algunos tramos, pero sigue lejos de la normalidad. “La mejora de Rodalies no la conseguiremos en las próximas semanas. Avanzamos, el gobierno está comprometido y saldremos de esta. No descansaremos hasta lograrlo”, ha dicho esta mañana a modo de declaración de intenciones la consejera de Territori, Sílvia Paneque, en una conferencia de prensa en la que -junto con el secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano- ha anunciado leves mejoras en la red de cara a la próxima semana. De hecho, Paneque y Santano han comunicado solo la apertura, el sábado, del recorrido de la R4 entre Cervera y Manresa y la eliminación de medio centenar de tramos donde se ha reducido temporalmente la velocidad de ahora a finales de mes. La R3 seguirá sin circulación ferroviaria, el tramo de Gelida de la R4 solo podrá ser utilizado por mercancías y el tramo Reus Riba-roja d’Ebre tardará en reabrirse.

Santano ha comenzado su intervención con una declaración de intenciones: “No podemos dar un paso atrás en la recuperación de Rodalies, pero tampoco podemos dar un paso en falso porque el sistema debe ganar credibilidad”. El secretario de Transportes, que ha asegurado que seguirá en Barcelona alguna semana más, ha lamentado las “incidencias de todo tipo, meteorológicas, informáticas, huelgas…” de las últimas semanas y ha defendido que el objetivo es “seguir reabriendo líneas”. Santano ha reivindicado que las obras de emergencias realizadas en 91 puntos críticos las últimas semanas representan una inversión cercana a los 90 millones de euros. De esas 91 obras, solo se han concluido 20 y no hay fecha para la finalización de las 71 restantes.

Respecto a las limitaciones temporales de velocidad que en la actualidad tienen los trenes en más de 200 puntos de la red, el secretario de movilidad se ha atrevido a dar un calendario de mejora. “La mitad de las limitaciones de velocidad (100) son consecuencia de obras que siguen su curso, mientras que el resto (otras 100) se deben a las emergencias de estas últimas semanas. De estas últimas, el 50% (50) de las limitaciones de velocidad quedarán eliminadas a finales de febrero y el resto (otras 50) se eliminarán a finales de abril”, ha asegurado. El secretario de Transportes ha advertido que las 100 primeras limitaciones de velocidad relacionadas con obras en curso se prevé que se eliminen, al menos el 40%, antes de fin de año, ya que son obras relacionadas con el Corredor Mediterráneo.

Paneque ha anunciado que este sábado se reabrirá el tramo de la RL4 entre Cervera y Manresa. La consejera de Territorio no ha señalado si se reabrirá con trenes lanzadera o continuarán el trayecto de la R4.

Aun así, la recuperación total de Rodalies todavía no tiene fecha. En la R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona, Sabadell y Terrassa) mantendrá el corte y el transporte alternativo por carretera entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell Central, ya que la zona donde tuvo lugar el accidente de Gelida solo es transitable, por el momento, por trenes de Rodalies. Entre Terrassa y Manresa, los pasajeros seguirán bajando del convoy y subiendo a otro tren lanzadera, ya que todavía no se sabe cuándo la línea podrá circular de forma continua.

La R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa) seguirá operando en tren entre L’Hospitalet y Blanes y en Blanes los pasajeros seguirán bajando del tren y subiendo a otro tren lanzadora que une el trayecto con Maçanet-Massanes. En Maçanet-Massanes volverán a bajar y a subir a otro tren que continúa el servicio a Portbou. Santano ha recordado que el trabajo de Renfe, Adif, Ministerio de Transportes y Generalitat debe ser “de luces largas” y ha recordado que el próximo objetivo es trabajar en la R1 para impedir que el cambio climático acabe engullendo una vía que circula paralela al mar.

La R2 (una de las principales líneas de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana) circula sin cortes. Pese a ello, hay limitación de velocidad entre Bellvitge y Sants debido a un problema de señalización. La R2 tendrá cortes en breve. “A finales de marzo comenzará un plan alternativo de transporte por carretera con autobuses, ya que hay que intervenir y realizar obras en los túneles del Garraf”, ha lamentado Santano. Adem

La R3 (la que une L’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) seguirá suprimida y solo con tramos por carretera con autobús. Paneque ha señalado que habrá aberturas temporales para que algunos trenes puedan ir a los talleres de Ripoll, pero no ha querido marcar una apertura al tramo entre Puigcerdà y Vic.

Tampoco han marcado la reapertura de la línea R8 (la que une Martorell y Granollers) que lleva una semana abierta, después de obras en el túnel de Rubí, pero solo presta servicio para trenes de mercancías, mientras que los usuarios continúan realizando el recorrido de la línea en autobús.

Los cortes ferroviarios siguen afectando a los regionales del sur entre Reus y Riba Roja d’Ebre que realizan el trayecto en autobús, ya que solo se podría conseguir “una velocidad comercial de 30 kilómetros por hora”, ha señalado Paneque.

Santano ha defendido el trabajo realizado el jueves durante el temporal: “Muchos de los incidentes que no se produjeron ayer tienen que ver con las limpiezas de taludes y trincheras de las últimas semanas. Queda muchísimo trabajo, pero podemos mejorar día a día”. El secretario de Transportes ha contabilizado que se han desplazado 400 operarios para trabajar en la crisis.