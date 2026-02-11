Pedro Sánchez acusa al PP: “No existe en Rodalies ni un tren adquirido por Aznar o Rajoy”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado en el Congreso de los Diputados que los gobiernos del PP han dejado “envejecer” la red de Rodalies en Cataluña. “En los 15 años que ha gobernado el PP en España no existe, en toda la red de Rodalies, ni un tren adquirido por la administración de Aznar o Rajoy”, ha denunciado.

Sánchez ha comparecido, este miércoles, en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de las últimas semanas. Sánchez ha justificado la actual crisis de Rodalies en Cataluña amparándose en la situación meteorológica que sufrió el levante español desde el pasado diciembre. Aquellos temporales fueron los que provocaron la caída de taludes y muros como el que provocó el accidente mortal de Gelida. El presidente del Gobierno ha defendido la intervención del Ejecutivo central en la crisis abierta desde entonces y ha anunciado medidas para “dar la vuelta” a décadas de infrafinanciación ferroviaria. “La infraestructura es vieja, hay cuellos de botella en tramos y, además, Rodalies sufrió una larga etapa de muy baja inversión a la que este gobierno va a dar respuesta. Las infraestructuras que otros dejaron envejecer son hoy más vulnerables por la emergencia climática”, ha denunciado.

Sánchez ha recordado que el plan de Rodalies de 2008-2015 preveía una inversión de 4.000 millones de euros, pero solo se ejecutó —durante esa etapa de gobiernos del PP— el 10% de lo anunciado. “El plan de 2020 preveía una inversión de 6.000 millones y se ha ejecutado 4.200 y ahora prevemos que entre 2026 y 2030 se inviertan 8.000 millones”, ha anunciado. El presidente del Gobierno ha prometido “compromiso, diálogo y autogobierno” y ha defendido la constitución de la empresa mixta Rodalies de Cataluña con una gestión de Renfe y de la Generalitat al frente de la infraestructura ferroviaria.

Junts y ERC han aprovechado la comparecencia del presidente del Gobierno para exigir la competencia de la totalidad de la gestión ferroviaria en Cataluña. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha exigido que Renfe se marche de Cataluña y la Generalitat asuma la competencia del 100% de Rodalies. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha limitado a resumir: “Rodalies es una mierda”. La comparecencia de Sánchez se ha centrado, sobre todo, en informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) aunque también ha protagonizado parte de la intervención del líder del ejecutivo, y de la oposición, la crisis sin precedentes que sufre Rodalies desde el accidente de Gelida del pasado 20 de enero.

Rufián ha sido duro en su intervención, calificando el servicio ferroviario de cercanías en Cataluña y al titular de Transportes, Óscar Puente: “En Cataluña, todo el mundo sabe que Rodalies es una mierda y eso es responsabilidad del ministro”. “En el AVE se ha invertido 56.000 millones de euros y en Rodalies apenas 3.000. ¿Por qué? Pues pregúntense quién coge lo primero, quién coge lo segundo”, ha reflexionado el diputado republicano. Rufián también ha reprochado a Puente haber convertido a Adif en una “carcasa vacía repleta de subcontratas vacías” y ha espetado que la encargada de las infraestructuras ferroviarias reparte “un montón de dinero público a empresas privadas”.

La portavoz de Junts ha exigido que en Cataluña haya una gestión “100% catalana” del servicio de Rodalies. “¿Sabe, señor Sánchez, qué trenes sí que han funcionado en Cataluña cada día en el horario previsto, llueve o nieva? Los que gestionamos nosotros, Ferrocarriles de Cataluña”, ha aseverado en su intervención, en la que ha criticado que Renfe en Cataluña “no funciona”, “está politizada” e, incluso, “pone en peligro” la integridad de las personas que lo utilizan. La líder de Junts en el Congreso ha pedido la dimisión de Puente. Nogueras ha asegurado que cuando los catalanes “dependen” de España, la región “colapsa”. Nogueras ha echado en cara al Gobierno que no cumple con las inversiones en trenes que promete, que los trenes más antiguos son los de Cataluña y ha dejado claro que los catalanes pagan impuestos para tener servicios “de primera”.

El consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha reivindicado este miércoles en el Parlament que la única receta para solucionar la crisis permanente de Rodalies es el de la inversión en las vías, la renovación de trenes y el traspaso del servicio a la Generalitat. “No hay otra receta para solucionar el problema de movilidad. No hay otro camino que el iniciado con acuerdo de ERC que es el traspaso. No hay marcha atrás”, ha señalado el consejero, que ha asumido las funciones de Salvador Illa en la sesión de control en el Parlament mientras el presidente sigue de baja, informa Àngels Piñol.