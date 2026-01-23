El maquinista del tren accidentado en Gelida solo tuvo cinco segundos para frenar antes del impacto

El muro con el que chocó el convoy de Rodalies estaba inclinado 45 grados y se incrustó directamente en la cabina

Cinco segundos. Ese fue el margen de maniobra que tuvo el maquinista que conducía el tren de Gelida, el pasado martes, antes de impactar contra el muro de hormigón. Así lo asegura el primer informe realizado, tras analizar la caja negra del tren, por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes. El documento también destaca que el muro prefabricado con forma de L no se había caído completamente en la vía del tren sino que el temporal lo había inclinado 45 grados y todavía no se había desplomado. La locomotora impactó en seco contra el muro a 60 kilómetros por hora y acabó incrustándose en la cabina matando al maquinista en practicas, Fernando Huerta, e hiriendo gravemente a los otros tres maquinistas y otros dos personas y 36 usuarios que iban en el tren resultaron con heridas leves.

El documento señala que el tren dispuso de muy poco tiempo y distancia para frenar, unos cinco segundos desde el inicio de la frenada a la colisión, recorriendo alrededor de 50 metros". No obstante, los datos deberán ser analizados en detalle para confirmar esta hipótesis y contrastados con los registros del Puesto de Mando, que se van a solicitar a Adif, apunta la Comisión.

El documento destaca que el accidente ocurrió a las 21.23 del martes bajo lluvia intensa y de noche en el punto kilométrico 64,200 de la vía 2 de la línea 240 entre Sant Vicenç de Calders y l’Hospitalet de Llobregat. El tren recorría la R4 en un tramo lento.La CIAF mantiene que el segmento de muro con el que impactó el tren era un “elemento prefabricado en L” que formaba parte de “la aleta de una pérgola por la que pasa, sobre la vía, la autopista AP-7”. El muro se había inclinado 45 grados “invadiendo el gálibo de paso” y con la poca visibilidad que había en el tramo, la cabina acabó “incrustándose” en el muro.

La CIAF, en el informe emitido en las primeras 24 horas apunta a que las intensas lluvias provocaron que el muro cediera. Ahora será la investigación la que determinará los detalles de diseño e inspección de esta pared que no aguantó el temporal.

Un muro cayéndose

“Se puede plantear la hipótesis de que el tren llegó al lugar en un momento en el que el muro se estaba desplomando, hipótesis que resulta compatible con la posición final del tren y el muro, y con el escaso tiempo de reacción del que dispuso la tripulación del tren”, marca el documento de la comisión aunque aseguran que es una conclusión provisional.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios movilizó hasta Gelida a un equipo formado por una investigadora y el secretario de la Comisión, que llegaron la mañana del miércoles desde Madrid y Córdoba.

Los miembros de la CIAF inspeccionaron el lugar del accidente, prestando especial atención al estado y configuración del muro desplomado y a los efectos sobre el material rodante afectado. También recorrieron la parte de la AP-7 sobre el punto del accidente.

A partir de la información recopilada en el lugar la CIAF ha podido determinar que el segmento de muro se desplomó presumiblemente por efecto del empuje de agua acumulada en el trasdós, resultado de las intensas lluvias caídas el día del accidente y en jornadas anteriores.

Según establece la normativa, la CIAF dispone en principio de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación.