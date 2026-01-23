Cataluña recupera el servicio de trenes de Rodalies tras dos días de caos

Los trenes de Rodalies vuelven a estar operativos este viernes en Cataluña, tras dos días de parón total del servicio. La frecuencia de paso de los trenes ha quedado recuperada en todas las líneas, excepto en la R4, donde siguen los trabajos de retirada de los vagones del tren que se accidentó el martes al anochecer en Gelida (Barcelona). Renfe anunció el jueves por la noche que a lo largo de este viernes la circulación quedaría reactivada “con la mayor normalidad posible”. Los trenes vuelven a circular pero se acumulan retrasos en algunas líneas. El Govern mantiene activado un plan de despliegue de medios de transporte alternativo, como el refuerzo de la flota de autobuses con hasta un centenar de unidades. En la AP7 sigue el corte total del tráfico en sentido sur, en el tramo entre Martorell y Sant Sadurní d’Anoia.

La estación de Barcelona-Sants presenta este viernes una estampa muy distinta a la de las últimas 48 horas. Un aire de cierta normalidad se respira tras dos días de caos por la paralización total de la red ferroviaria de Rodalies. La R1 circula con una frecuencia de 30 minutos por tren y en la R4 -fue en esta donde tuvo lugar el accidente en Gelida-, se ha puesto en marcha un servicio alternativo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Martorell, pero con el resto de la línea operativa. La única que todavía no presta servicio es la R7, entre Barcelona y Cerdanyola del Vallès.

A primera hora en Sants, no hay rastro de las aglomeraciones que el miércoles y el jueves se agolparon frente a los mostradores de información a la espera de alguna respuesta. Las máquinas de compra de billetes funcionan en su totalidad y un equipo de cuatro informadores da cuenta a algún usuario que todavía duda de si el servicio funcionará con normalidad. Es el caso de Carlos Lara, un trabajador de la construcción quien, tras dos días con muchas dificultades para llegar a su puesto de trabajo, ha logrado hacerse con un billete a Cerdanyola del Vallès. “Han sido dos días caóticos. Tengo jornadas muy largas y en llegar aquí a las seis de la mañana me encontraba con que no tenía un tren. Hoy, al fin, parece que todo está bien”, explica aliviado.

Fina González también respira tranquila este viernes por la mañana. “Soy de Sant Celoni y soy usuario habitual de Rodalies, pero estos dos días he tenido que coger el coche para llegar hasta Barcelona a trabajar, pero ha sido complicado con los cortes y retenciones en la AP-7”, asegura.

La primera línea en ponerse en marcha fue la línea R2 Norte en la noche de este jueves, casi de forma simbólica, con dos servicios. Se trata de la conexión entre Granollers y el aeropuerto de Barcelona El Prat. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, explicó este jueves por la noche que los equipos técnicos iban a estar “trabajando toda la noche” con el objetivo de que este viernes pudiera arrancar el servicio “con la mayor normalidad posible”. Carmona admitió que esto implica que todavía pueda haber “algún tipo de disfunción en el servicio” durante la jornada del viernes.

La negociación del Govern y Renfe con los maquinistas, disconformes con la certificación de las medidas de seguridad, alargó el paro y ha provocado momentos de tensión por el notable impacto que este ha tenido para la movilidad en Cataluña.

El caos ferroviario comenzó con las intensas lluvias que azotaban Cataluña desde el fin de semana. Estas pusieron presión sobre la red de Rodalies, y los efectos más importantes se vieron el martes. A primera hora de la noche hubo un primer descarrilamiento de un tren entre Blanes y Maçanet, que se saldó sin heridos, y pocos minutos después, el de Gelida, un descarrilamiento como consecuencia de la caída de un muro, en el que falleció un maquinista en prácticas. El Govern, capitaneado por el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ante la ausencia de Illa, decidió entonces suspender todo el servicio ferroviario hasta garantizar la seguridad de la red