El aeropuerto de El Prat cerró 2025 con 57,5 millones de pasajeros, por encima de su límite teórico

El aeropuerto de El Prat cerró 2025 con un nuevo récord de afluencia de pasajeros, que ya le sitúa más allá de su límite teórico de capacidad, establecido en 55 millones de personas. Según los datos publicados este martes por el gestor aeroportuario Aena, por El Prat pasaron el año pasado 57,5 millones de pasajeros, un 4,4% más que el año anterior y 2,5 millones por encima de su tope teórico.

Este límite de capacidad es uno de los argumentos que sustentan la reclamación para ampliar las instalaciones, siendo el otro la necesidad de alargar una pista que sea capaz de acoger aviones intercontinentales. A la espera de que las obras de ampliación se lleven a cabo —en junio la Generalitat y Aena cerraron una inversión de 3.000 millones para ello, que zanjó años de discrepancias por el rechazo de los ecologistas a las obras—, el aeropuerto es capaz de seguir creciendo más allá de su límite. Según explica Aena, lo hará, y lo ha hecho ya este año pasado, aprovechando las franjas horarias menos frecuentadas y desestacionalizando la actividad a lo largo del año. El crecimiento de El Prat es incluso superior al de Barajas, que creció un 3% hasta los 68,1 millones de pasajeros.

El aumento de los pasajeros en 2025 se debe principalmente a la afluencia de viajeros en vuelos internacionales, que incrementaron un 6,2% hasta los 43,2 millones de personas. Los viajeros en vuelos nacionales descendieron un 0,6%, hasta los 14,1 millones. En 2025 también aumentaron las operaciones totales, que pasaron de 347.977 a 360.786 en un año. El Prat también ha superado su récord en cuanto a vuelos de carga: el volumen de mercancías fue de 200.741 toneladas en 2025, un 10,5% más que el año anterior.

El cierre del año ya se preveía de récord a medidos de 2025, y se rubricó con un diciembre muy productivo para el aeropuerto barcelonés: en viajeros se registró un récord mensual de 4,3 millones de usuarios (un 5,8% más que en diciembre del año anterior), y en carga se registraron 17.341 toneladas, un 17,1 % más, y la cifra más alta nunca registrada en un mes de diciembre.

Además del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, los demás aeropuertos de Cataluña también mejoraron sus estadísticas. El de Girona-Costa Brava registró 2,18 millones de pasajeros (un 9,4% más), el de Reus 1,33 millones de pasajeros (un 13,1% más) y el de Sabadell 4.899 viajeros y más de 62.000 operaciones, un 6,2% más.

Las inversiones previstas por Aena en El Prat, por valor de 3.000 millones, fueron acordadas en junio y presentadas en septiembre, y prevén varias actuaciones. La mayoría de las cuales tendrán lugar a partir de 2031. Las obras incluirán la ampliación de la tercera pista de El Prat y la construcción de una nueva terminal satélite, así como la “reconfiguración” de las terminales T1 y T2. Para ejecutar esos trabajos debe aprobarse un Plan Director, donde se establecerá la evaluación, con carácter vinculante, del ajuste en emisiones de gases invernadero a los objetivos de descarbonización que determina la legislación comunitaria.