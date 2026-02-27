Gwyneth Paltrow subasta su ropa de lujo y sus muebles para apoyar a la ONG del chef José Andrés

La actriz y empresaria pondrá bajo el martillo más de 500 piezas de su colección personal, como los bocetos del vestido de Ralph Lauren con el que ganó el Oscar en 1999 o el conjunto de Giorgio Armani que usó para la alfombra de ‘Iron Man 3′

Gwyneth Paltrow (Los Ángeles, 53 años) cree que “si quieres meter una nueva prenda en tu armario, deberías deshacerte de alguna otra primero”. Así lo afirma en la página web de Julien’s Auctions, la casa de subastas donde pondrá bajo el martillo muchas de las prendas más lujosas de su armario, junto a muebles y piezas exclusivas para el hogar. Desde los años noventa, la actriz ha coleccionado algunas de las piezas que ha llevado de diseñadores tan reconocidos como Valentino, Versace, John Galliano para Dior y Giorgio Armani. En la puja, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de marzo, también habrá piezas de Goop, su propia marca de bienestar y estilo de vida. Una venta que también tiene una parte benéfica: la mayoría del dinero recaudado lo destinará a World Central Kitchen, la organización sin ánimo de lucro del chef español, y amigo de la actriz, José Andrés.

“José Andrés es un viejo amigo mío, y admiro muchísimo esa misión. Es una forma tan inmediata de mostrar cariño, amor, apoyo y dignidad, y además es apolítica. Ojalá hubiera más gente en el mundo como él, que predicara con el ejemplo y actuara de esa manera”, ha contado Paltrow a Vogue en una entrevista sobre la subasta con la que apoyará esta organización que ofrece comidas en respuesta a crisis humanitarias, climáticas y comunitarias. La intérprete se desprende de más de 500 piezas, entre las que destacan los bocetos del diseño del vestido rosa de Ralph Lauren con el que recogió el Oscar en 1999 a mejor actriz por la película Shakespeare enamorado. Un reconocimiento que se llevó tan solo con 26 años y que desató mucha incertidumbre en su carrera. “Una vez que gané el Oscar entre en una especie de crisis de identidad, porque si ganas el premio más grande, ¿qué se supone que debes hacer? ¿Y adónde se supone que debes ir?”, contó en 2023 en el podcast Call Her Daddy.

Más información “¿Por qué nadie vino a protegerme?”: Lindsay Lohan reflexiona sobre sus años más difíciles en Los Ángeles

“Creo en la belleza serena de los objetos que nos precedieron, en el significado que adquieren con el tiempo y en cómo una historia puede continuar cuando pasa a nuevas manos. Con este espíritu de nostalgia y renovación, he seleccionado piezas de mi propia vida, con la esperanza de que transmitan su historia y adquieran un nuevo significado para quienes las reciban”, afirma Gwyneth Paltrow en la página de la casa de subastas. Después de un incendio que destruyó uno de sus trasteros, decidió que ya no tendría más espacios para el almacenaje. La actriz opta ahora por hacer purgas y que otras personas puedan aprovechar esas prendas de lujo que ya no usa.

También estará en venta el conjunto blanco de Giorgio Armani que usó para la alfombra roja de Iron Man 3, que se espera que alcance entre los 2.000 y 3.000 dólares en la puja; el vestido rosa Ralph & Russo que usó en la ceremonia de los Oscar en 2015, estimado en 3.000-4.000 dólares; y el vestido que utilizó en la alfombra roja de Country Strong de Atelier Versace 2010, que calculan que puede alcanzar hasta 6.000 dólares.

Es la primera vez que Julien’s Auctions incluirá muebles en el evento. Entre los artículos de casa de Gwyneth Paltrow están un par de sillas modernas estilo Jean Royere con forma de oso polar (valoradas en 8.000 dólares); una mesa lunar de Julian Mayor (2.000-4.000 dólares); y una lámpara de araña de burbujas con nueve globos ramificados de Lindsey Adelman (8.000-10.000 dólares).

No es la primera vez que Paltrow se asocia con José Andrés. La actriz lo apoyó económicamente en 2016 cuando el chef español inauguró en Estados Unidos su restaurante Beefsteak. “Me dijo medio en bromas, medio en serio que si necesitaba nuevos inversores le avisara. Así que le dije: ‘Gwynnie, ahora es el momento”, contó Andrés al periódico The Washington Post en aquel entonces. Y es que la actriz es una fan declarada de la comida española, de la que se enamoró cuando vivió en su adolescencia en Toledo.