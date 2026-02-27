La juez ordena a Shia LaBeouf acudir a rehabilitación tras ser detenido por “aterrorizar” a los asistentes del carnaval de Nueva Orleans

El actor ha tenido que pagar una fianza de 100.000 dólares y deberá volver a los juzgados en marzo. “Este acusado no se toma en serio su adicción al alcohol. Este tribunal no cree que comprenda la gravedad de las acusaciones”, asegura Simone Levine, quien le ha denegado el permiso para viajar a Roma

El actor Shia LaBeouf (Los Ángeles, 39 años) protagonizó durante los carnavales de Nueva Orleans, de los más famosos de Estados Unidos, un altercado tras el que fue detenido el pasado 17 de febrero. En unas imágenes obtenidas por TMZ, se le veía con una cerveza en mano, paseando solo por la ciudad, vestido con varias capas de ropa y un sombrero rojo, acercándose a grupos de personas desconocidas y tocándolas. La prensa estadounidense llegó a publicar que “aterrorizó” a los asistentes de la celebración. Horas después de su arresto, era puesto en libertad acusado de dos cargos de agresión por pegar a dos hombres en el Barrio Francés durante el Mardi Gras.

Este jueves 26 de febrero tuvo que comparecer de nuevo ante el tribunal de Nueva Orleans, y tras ello se ha hecho público que la jueza ha ordenado a la exestrella de Disney Channel iniciar un tratamiento por abuso de sustancias y someterse a pruebas de drogas semanales. Además de las agresiones físicas, medios locales informan que también gritó insultos homófobos a las víctimas.

El actor de Transformers aceptó este jueves, tal y como informa Los Angeles Times, las condiciones actualizadas de su puesta en libertad: el pago de una fianza de 100.000 dólares y someterse a una prueba de drogas durante su comparecencia ante el tribunal. Su abogada asegura que el test no reveló la presencia de sustancias ilegales en el organismo del intérprete y considera que “estar borracho en Mardi Gras no es un delito”. “No, no diré ni una palabra. Que Dios les bendiga, déjenme en paz”, fue lo único que dijo el intérprete, negándose a hacer declaraciones a los periodistas.

Una de las presuntas víctimas declaró que el enfrentamiento comenzó dentro de un bar del Barrio Francés y asegura que LaBeouf tuvo que ser escoltado fuera del local tras proferirle insultos. La situación, lejos de mejorar, solo continuó agravándose: el actor le golpeó a él y a un camarero. Según un informe policial al que ha tenido acceso la revista People, una presunta víctima recibió un puñetazo en la cara, dislocándole la nariz.

Shia LaBeouf, en el festival de Cannes el 18 de mayo de 2025. Lionel Hahn (Getty Images)

La jueza del Tribunal Penal de la Parroquia de Orleans, Simone Levine, calificó ayer el episodio de preocupante para “la seguridad de una comunidad tan grande [refiriéndose a la comunidad LGTBIQ+], especialmente en relación con una comunidad marginada que ha sufrido tanto terror”. “Este acusado no se toma en serio su adicción al alcohol. Este tribunal no cree que comprenda la gravedad de estas acusaciones”, afirmó Levine, según recoge la agencia AP. También afirmó que, cuando liberó inicialmente a LaBeouf pocas horas después de su detención, no había tenido acceso al informe y no era conocedora de los insultos homófobos que profirió.

Levine también le ha ordenado que se mantenga lejos de las víctimas y del bar donde ocurrió el incidente. Además, le denegó la solicitud de viajar a Roma este próximo mes de marzo para “celebraciones religiosas, incluido el bautismo de su padre”. Deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el próximo 19 de marzo.

Muy alejado de los estándares de Hollywood, el actor siempre ha protagonizado más titulares y noticias por sus polémicas que por sus papeles. Tiene un largo historial de problemas personales, mentales y legales. Hace unos meses, tras una larga disputa legal, llegó a un acuerdo extrajudicial con quien fue su pareja, la cantante FKA Twigs, quien le había demandado por agresión sexual y maltrato. En 2014, le echaron de una función de Cabaret por “alteración del orden público y conducta criminal”, al gritar, fumar e interactuar con desconocidos durante el show. Un año más tarde, en 2015, fue arrestado por desacato a la autoridad tras cruzar por la calle por donde no debía y, tras ser parado por unos policías, desoír sus órdenes. En 2017, fue detenido en Nueva York por pelearse con un hombre en su instalación artística, en la que denunciaba el mandato de Donald Trump. Ese mismo año, en Georgia, ya enfrentó cargos por intoxicación pública y por mala conducta.

Su vida sentimental también lleva años ocupando titulares. Fue durante el rodaje de Nymphomaniac (2014) cuando conoció a la actriz Mia Goth, de 32 años, con la que se casó en Las Vegas en 2016 y con quien tiene una hija. Su relación se caracteriza por las constantes idas y venidas. De hecho, según se ha publicado tras su último arresto, rompieron hace un año.