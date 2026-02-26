Christina Applegate revela en sus memorias que pasa sus días en la cama debido a su esclerosis múltiple: “Mi vida no es color de rosa”

La actriz Christina Applegate (Los Ángeles, 54 años) pasa sus días postrada en su habitación. En 2021 fue diagnosticada con esclerosis múltiple y, desde entonces, su condición ha empeorado, y ya le resulta muy doloroso moverse y estar de pie. Su rutina ahora consiste en reunir todas sus fuerzas para salir de la cama y acompañar a la escuela a su hija Sadie, de 15 años ―que comparte con su esposo, el músico Martyn LeNoble―. “Quiero llevarla; es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas a solas. Me digo a mí misma: ‘Solo llévala allí de forma segura y vuelve a casa para que puedas volver a la cama’. Y eso es lo que hago”, se ha sincerado la actriz en exclusiva con People en una entrevista con motivo de sus memorias, que se publican el próximo 3 de marzo.

You with the Sad Eyes: A Memoir “va sobre una niña pequeña de ojos tristes que terminó convirtiéndose en Christina Applegate”, describe a la publicación su biografía. “Y todavía tiene esos ojos tristes. Pero es un ser humano más fuerte, diferente y resiliente. Y esa es, en realidad, mi historia”. La actriz, bailarina y productora reflexiona sobre la fama adolescente, las relaciones abusivas, la maternidad y su vida con esclerosis múltiple. “Mi vida no es color de rosa. A veces la vida de la gente, perdón por no encontrar un término mejor, es una mierda. Así que estoy siendo lo más honesta y cruda que me es posible”, comienza en sus memorias.

La ganadora de un premio Emmy a mejor actriz invitada en una serie de comedia por su participación en la serie de Friends, en 2003, ha tenido una trayectoria difícil. La actriz, que en 2022 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha revelado que su infancia en Hollywood estuvo marcada por abusos y maltrato. Su madre, la actriz Nancy Priddy, tenía una adicción a la heroína y un novio abusivo que las golpeaba a ambas. “Creo que pasé por la peor situación entre los 3 y los 7 años, pero en todas nuestras casas pasaban cosas así. Madre soltera, hombres entrando y saliendo, drogas. Siempre es divertido ver a tu madre llorando en el suelo y que nadie te cuide”, se sincera la actriz en la revista. En su adolescencia siguió los pasos de su madre y se convirtió en actriz. Su papel de Kelly Bundy en Matrimonio con hijos la lanzó a la fama y pronto se convirtió en la proveedora de su familia, manteniendo incluso a un novio abusivo con el que estuvo mucho tiempo.

La actriz ha padecido varios problemas de salud a lo largo de los años. En octubre de 2017, al igual que hizo Angelina Jolie en 2013, Applegate decidió someterse a una doble mastectomía y quitarse los ovarios y las trompas de Falopio para evitar una recaída del cáncer de mama que padeció y superó en 2008. Después de su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021, ha mantenido a sus seguidores al tanto de su enfermedad. El pasado agosto reveló a en su programa Messy podcast que había sido hospitalizada por unos dolores insoportables que resultaron ser una infección renal que se había extendido a sus dos riñones. Una serie de dolencias que, según describió, han hecho que su hija Sadie “perdiera a su mamá; una persona sana, deportista, bailarina y corredora”. “La veo mirándome cuando estoy en la cama y no puedo moverme, o quiero ir a saludarla a su habitación, pero no puedo caminar por el pasillo por alguna razón, porque mis piernas no me funcionan ese día”, dijo en su podcast, que copresenta con su amiga y también actriz Jamie-Lynn Sigler, diagnosticada con la misma enfermedad. “Ahora mismo a penas puedo llegar al baño, es lo peor”, añadió.

Su última aparición pública fue en los premios Emmy en 2024. La actriz asistió acompañada de su hija y con un bastón a la ceremonia en la que estaba nominada a mejor actriz de comedia por la serie de Netflix Muertos para mí. Aunque no se llevó el premio, recibió una ovación de pie de todo el público cuando se paró en el escenario para entregar el primer galardón. Ahora Applegate está centrada en el lanzamiento de Next in MS, una plataforma online donde otros pueden compartir sus experiencias viviendo con la enfermedad.